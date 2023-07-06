热热热热热……高“炎值”的洛阳城，让人很想躲到一个阴凉的地方避暑。洛阳有许多地方光听听都凉快，咱们约一“夏”吧！

热热热热热……高“炎值”的洛阳城，让人很想躲到一个阴凉的地方避暑。

清凉台、旋风湾、万山湖……看到这些地名时，是不是有一种凉飕飕的感觉。

洛阳有许多地方光听听都凉快，咱们约一“夏”吧！

翠云洞

邙山翠云峰地处隋唐洛阳城中轴线的最北端，这里有一座著名的建筑，就是上清宫，宫内现存一处古迹翠云洞。

上清宫又称老君庙，始建于公元666年，是李唐皇室纪念老子的地方。上清宫一直到北宋时，建筑规模都很大，拥有近千名道士。惜乎后世战火，每每损毁殿宇，1944年又遭日机狂轰滥炸，山门享殿全毁，偌大一座道观，只剩下翠云洞。现存上清宫规模不大，大殿只剩台基和柱础，似乎在诉说着岁月的沧桑，后面是灰砖垒的窑洞翠云洞，里面供奉着道教人物。