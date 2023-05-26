古仓街：皇家粮仓在这儿哩

皇家粮仓在哪里？京畿要地。洛阳是十三朝古都，亦是很多王朝的皇家粮仓、国家粮仓所在地。“天下第一粮仓”——含嘉仓旧址，就在今瀍河区古仓街一带。

含嘉仓遗址在此

老辈人常说：“手里有粮，心里不慌。”民以食为天，皇帝照样得吃饭。

皇家粮仓在哪里？京畿要地。洛阳是十三朝古都，亦是很多王朝的皇家粮仓、国家粮仓所在地。“天下第一粮仓”——含嘉仓旧址，就在今瀍河区古仓街一带。

古仓街的街名就源于古代的粮仓。这条老街巷位于玄武门大街北边，巷口斜对着安喜门，巷内摊铺林立，生活气息浓郁。

看见北关市场的大牌子了吗？对，从这儿往巷子深处走，过了铁路涵洞，往西边坡上一拐，含嘉仓遗址就在一段废弃的铁轨旁边。

运河北岸，挖窖囤粮

夏忙时节，洛阳乡间收麦、种蜀黍，忙碌得很。古时候，农户收了麦得给朝廷交粮。

古仓街临近洛河、瀍河，南边不远处就是隋唐大运河的中心码头，漕运便利。家住此地的老人们说，这里不仅是含嘉仓遗址所在地，也是东周时期的洛阳商贸中心，明代的仓场衙门(一说镇仓衙门)也位于此处。

含嘉仓是隋唐时期的大型国家粮仓，可为全洛阳城供粮。含嘉仓遗址名列世界文化遗产名录，是全国重点文物保护单位。

《隋书》记载，隋炀帝一上台就着手迁都，调拨百万民工，在洛阳紧锣密鼓地营建新城，开凿大运河，并在河道旁建造国家粮仓——含嘉仓、回洛仓，号令全国各地往洛阳交粮。

为了运输粮草物资，河工们以洛阳为中心，打通南北河道，织就一张四通八达的水运交通网。含嘉仓和回洛仓建于公元605年，位于洛阳城郊邙山南麓，地势高，土层厚，坡度小，光照足，且濒临大运河河道，漕运方便，很适宜筑窖储粮。

古人挖粮窖的技术很先进：先在地上挖一个巨型环形基槽，夯打结实，再在槽内挖一个口大底小的缸形仓窖；然后拍打窖壁，火烤壁面，使之干燥，之后在壁面上涂抹一层青膏泥防渗漏，最后再铺一层木板、一层竹席，撒上一层糠。如此处理过的仓窖，防水防潮防塌方，干燥而坚固，粮食放进去经年累月不腐坏。

各地的运粮船经过大运河驶进洛河码头，将粮食分装到小船上，经漕渠拉到仓城，再通过运粮车分到各个仓窖存储。

公元606年，隋炀帝率领臣子及百姓迁都洛阳，本指望隋王朝千秋不倒，可他急功近利，龙椅还没坐稳就挖空粮仓四处征战，搞得民不聊生、鸡犬不宁。以瓦岗军为首的农民起义军揭竿而起，围攻洛城。公元618年，隋朝灭亡。

仓城在此，口粮无忧

古仓街一带流传着瓦岗军攻城的传说。

相传，因为回洛仓离大运河码头更近，运粮更方便，隋朝的粮食大都储存在城外的回洛仓。这直接导致了战乱时期的“粮食危机”——隋末，李密率瓦岗军攻占回洛仓，断了城内口粮。农民军衣衫褴褛，李密甚至跟隋将王世充达成协议，用粮食换衣服。

国家粮仓设在城外太不安全，唐代统治者吸取教训，把紧邻皇宫的含嘉仓扩建为主要粮仓，全国各地的粮食，通过大运河漕渠集中到洛阳统一存储。

盛唐时期的含嘉仓是全国最大、最重要的国家粮仓。每个仓窖可储存几十万斤粮食，整个仓城数百座仓窖，储粮约占全国储粮的一半，不但可供全洛阳人食用，还可应对各地赈灾需求。陕西闹饥荒，长安的粮食不够吃，皇帝常领着大臣们来东都洛阳吃饭。

女皇武则天执政时期，下令在神都洛阳建设超级物流港口——新潭，供各地货船停泊。当时的洛阳是国际大都会，商业繁荣，漕运发达，港口舟船数以万计，码头边车水马龙，热闹非凡。

水路通，财路通。洛阳既是隋唐大运河的中心枢纽，也是丝绸之路的东方起点。城内有北市、南市、西市三个超级商圈。古仓街旁的北关市场，就位于隋唐北市遗址区。一千多年前，这里中外客商扎堆，热闹非凡，彩帛行、丝行、香行、骡马行、菜店、酒肆、书肆应有尽有，珍奇货物堆积如山，是名噪全国的“网红打卡地”。

南宋往后，洛阳不再是全国政治中心，漕运衰微，昔日仓窖渐渐被风沙、淤泥填平，深埋地下。

近年来，洛阳建成隋唐大运河文化博物馆、洛阳仓窖博物馆，保护性展示古代的仓窖遗址。含嘉仓遗址是隋唐大运河漕运兴衰、古代粮食储备情况的实证，具有很高的历史研究价值。

因为这个亮点的存在，古仓街多了几许人文气息。历史爱好者行游洛城，多半要到这条街走一走。都到曾经的“国家粮仓”了，别忘了买俩油酥饼尝尝——古仓街的油酥饼鲜香酥脆，可谓洛城一绝！（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）