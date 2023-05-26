洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

古仓街：皇家粮仓在这儿哩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 古都探遗  来源: 洛阳网 2023.07.06 08:56
含嘉仓遗址在此

　　老辈人常说：“手里有粮，心里不慌。”民以食为天，皇帝照样得吃饭。

　　皇家粮仓在哪里？京畿要地。洛阳是十三朝古都，亦是很多王朝的皇家粮仓、国家粮仓所在地。“天下第一粮仓”——含嘉仓旧址，就在今瀍河区古仓街一带。

　　古仓街的街名就源于古代的粮仓。这条老街巷位于玄武门大街北边，巷口斜对着安喜门，巷内摊铺林立，生活气息浓郁。

　　看见北关市场的大牌子了吗？对，从这儿往巷子深处走，过了铁路涵洞，往西边坡上一拐，含嘉仓遗址就在一段废弃的铁轨旁边。

　　运河北岸，挖窖囤粮

　　夏忙时节，洛阳乡间收麦、种蜀黍，忙碌得很。古时候，农户收了麦得给朝廷交粮。

　　古仓街临近洛河、瀍河，南边不远处就是隋唐大运河的中心码头，漕运便利。家住此地的老人们说，这里不仅是含嘉仓遗址所在地，也是东周时期的洛阳商贸中心，明代的仓场衙门(一说镇仓衙门)也位于此处。

　　含嘉仓是隋唐时期的大型国家粮仓，可为全洛阳城供粮。含嘉仓遗址名列世界文化遗产名录，是全国重点文物保护单位。

　　《隋书》记载，隋炀帝一上台就着手迁都，调拨百万民工，在洛阳紧锣密鼓地营建新城，开凿大运河，并在河道旁建造国家粮仓——含嘉仓、回洛仓，号令全国各地往洛阳交粮。

　　为了运输粮草物资，河工们以洛阳为中心，打通南北河道，织就一张四通八达的水运交通网。含嘉仓和回洛仓建于公元605年，位于洛阳城郊邙山南麓，地势高，土层厚，坡度小，光照足，且濒临大运河河道，漕运方便，很适宜筑窖储粮。

　　古人挖粮窖的技术很先进：先在地上挖一个巨型环形基槽，夯打结实，再在槽内挖一个口大底小的缸形仓窖；然后拍打窖壁，火烤壁面，使之干燥，之后在壁面上涂抹一层青膏泥防渗漏，最后再铺一层木板、一层竹席，撒上一层糠。如此处理过的仓窖，防水防潮防塌方，干燥而坚固，粮食放进去经年累月不腐坏。

　　各地的运粮船经过大运河驶进洛河码头，将粮食分装到小船上，经漕渠拉到仓城，再通过运粮车分到各个仓窖存储。

　　公元606年，隋炀帝率领臣子及百姓迁都洛阳，本指望隋王朝千秋不倒，可他急功近利，龙椅还没坐稳就挖空粮仓四处征战，搞得民不聊生、鸡犬不宁。以瓦岗军为首的农民起义军揭竿而起，围攻洛城。公元618年，隋朝灭亡。

　　仓城在此，口粮无忧

　　古仓街一带流传着瓦岗军攻城的传说。

　　相传，因为回洛仓离大运河码头更近，运粮更方便，隋朝的粮食大都储存在城外的回洛仓。这直接导致了战乱时期的“粮食危机”——隋末，李密率瓦岗军攻占回洛仓，断了城内口粮。农民军衣衫褴褛，李密甚至跟隋将王世充达成协议，用粮食换衣服。

　　国家粮仓设在城外太不安全，唐代统治者吸取教训，把紧邻皇宫的含嘉仓扩建为主要粮仓，全国各地的粮食，通过大运河漕渠集中到洛阳统一存储。

　　盛唐时期的含嘉仓是全国最大、最重要的国家粮仓。每个仓窖可储存几十万斤粮食，整个仓城数百座仓窖，储粮约占全国储粮的一半，不但可供全洛阳人食用，还可应对各地赈灾需求。陕西闹饥荒，长安的粮食不够吃，皇帝常领着大臣们来东都洛阳吃饭。

　　女皇武则天执政时期，下令在神都洛阳建设超级物流港口——新潭，供各地货船停泊。当时的洛阳是国际大都会，商业繁荣，漕运发达，港口舟船数以万计，码头边车水马龙，热闹非凡。

　　水路通，财路通。洛阳既是隋唐大运河的中心枢纽，也是丝绸之路的东方起点。城内有北市、南市、西市三个超级商圈。古仓街旁的北关市场，就位于隋唐北市遗址区。一千多年前，这里中外客商扎堆，热闹非凡，彩帛行、丝行、香行、骡马行、菜店、酒肆、书肆应有尽有，珍奇货物堆积如山，是名噪全国的“网红打卡地”。

　　南宋往后，洛阳不再是全国政治中心，漕运衰微，昔日仓窖渐渐被风沙、淤泥填平，深埋地下。

　　近年来，洛阳建成隋唐大运河文化博物馆、洛阳仓窖博物馆，保护性展示古代的仓窖遗址。含嘉仓遗址是隋唐大运河漕运兴衰、古代粮食储备情况的实证，具有很高的历史研究价值。

　　因为这个亮点的存在，古仓街多了几许人文气息。历史爱好者行游洛城，多半要到这条街走一走。都到曾经的“国家粮仓”了，别忘了买俩油酥饼尝尝——古仓街的油酥饼鲜香酥脆，可谓洛城一绝！（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
    咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
    咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
        “我之前咳嗽得厉害，这两周不咳了，但觉得嗓子里有痰。”近日，67岁的张先生来电咨询，想问问咳嗽好了后的...
  • ·吹空调会诱发哮喘？
  • ·这些习惯可能致命，赶紧提醒家里的老人
  • ·孕晚期羊水少，多喝水能补吗？
    		•
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌到伊川县调研乡村振兴和城镇化建设
  • 玄武门大街围挡施工 途经公交线路临时...
  • “黄龙”飞泻！小浪底排沙蔚为壮观【...
  • 洛阳以汉服体验等为依托 加快打造全国...
  • 洛邑古城启动对约拍行为的统一管理 ...
  • 温暖！ 原本一块三一斤的西瓜 洛阳人...
  • 全是干货！30余项郑州大学技术成果来...
  • 一次性奖励100万元！《洛阳市市长质量...
  • 注意防暑降温！洛阳持续“桑拿天”
  • 徐衣显与以色列驻华大使潘绮瑞举行工...
    		•
    百姓呼声
    恶性肿瘤在不在大病医保的报销范围？
    购车补贴申请能否追加？市商务局回复
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    蓝天白云

    朱樱湖湿地随拍

    洛河晨曦

    荷花香满池
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605