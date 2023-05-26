温暖！ 原本一块三一斤的西瓜 洛阳人非要“抬价”买

“我这西瓜本来想卖一块三一斤，大家非得按一块五一斤买，谢谢大家，谢谢洛阳！”日前，来自开封的瓜农高倩，连续两趟从自家地里拉来一万斤西瓜，每次拉来洛阳后，来不及把瓜全部卸车就被热情的洛阳人主动“抬价”抢购一空，提起此事，高倩眼含泪水。

洛阳爱心人士帮助高倩（左一）卖瓜

“我这西瓜本来想卖一块三一斤，大家非得按一块五一斤买，谢谢大家，谢谢洛阳！”日前，来自开封的瓜农高倩，连续两趟从自家地里拉来一万斤西瓜，每次拉来洛阳后，来不及把瓜全部卸车就被热情的洛阳人主动“抬价”抢购一空，提起此事，高倩眼含泪水。

这是咋回事儿？这个开封瓜农和洛阳又是如何结缘的呢？

高倩今年36岁，是开封市百亩岗村村民，家中有12亩瓜田，以种瓜为生，同时她是一名二胎宝妈。2014年，她的丈夫突发脑部疾病，昏迷了近两个月才醒，当时，为给丈夫治病，家里借了不少钱。“一下没了经济收入，两个孩子年纪都还小，我再倒下，孩子的家就没了。”高倩说。都说“女子本弱，为母则刚”，在很多个深夜哭泣后，她擦干眼泪，决定坚强起来，撑起家里的天。

这头一件需要解决的就是钱的问题，种地的辛苦她不怕，但如何把瓜卖出去，这对长期以来少与社会接触的高倩来说却不是易事。这些年来，为了卖瓜赚钱还账、给两个孩子交补习费，高倩什么苦都吃过，她常常白天顶着烈日卖瓜，晚上困了累了就在路边凑合一夜。她的想法很简单：自己多赚点，孩子就能早一天交上补习费。

“今年天气热得快，地里的麒麟瓜一下子都熟了，如果不及时卖掉，这瓜都要烂在地里，我这一年就白干了。”高倩说，农民看天吃饭，但卖瓜不能指望运气，于是，她开始走出开封四处找销路，偶然间，她的卖瓜故事被一网友记录下来并上传至网络。

生活的转机总在不经意中出现，没过多久，我市一爱心志愿者无意中看到了高倩的视频，随即便通过私信向高倩推荐了洛阳与爱同行公益组织负责人白英平的微信，并告诉她：“有困难，找白姐。”就这样，高倩与白英平取得了联系。在微信中，高倩向白英平详细介绍了自家的情况并出具了相关的证明，在交谈中，她也得知，白英平此前曾帮助过不少像她一样的外地困难农户解决农产品销路问题。“感觉一下子看到希望了。”高倩说。

紧接着就有了文章开头的一幕，但洛阳人的大爱行动还没有结束。为了帮助高倩尽早把瓜卖完，洛阳与爱同行公益组织、洛阳神鹰救援队等爱心团队联合行动，不仅帮她卖瓜，志愿者们还纷纷自掏腰包慷慨解囊。

目前，部分由志愿者“抬价”购买的西瓜已被无偿送给了我市部分环卫工人及社区孤寡老人。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 文/图）