洛阳如何统筹规划地摊经济？

据统计，洛阳“五一”期间旅游人数全国领先，而旅游人均消费却没有达到相应的水平。

网友反映：据统计，洛阳“五一”期间旅游人数全国领先，而旅游人均消费却没有达到相应的水平。其中，我认为应协调统筹地摊经济。五一期间，洛阳的地摊经济为洛阳做出的贡献功不可没，必须统筹部署安排全面发展。建议联合城建城管部门，放宽对地摊经济的约束范围，统筹规划管理，不仅为市民提供指导，也为洛阳经济做出贡献。

市城市管理局回复：为繁荣城市经济，引导创业就业，提升消费信心、增强城市活力，按照民生优先、放管结合、规范有序的原则，2020年6月，洛阳市文明办联合市城市管理局下发了《关于支持地摊经济发展的实施意见》，我市开始支持地摊经济发展。

《意见》明确，在不影响交通、食品卫生达标的前提下，允许早餐摊点占用道路经营(经营时段不超过上午9时)，开放早餐摊点。截至目前，城市区共设置299个早餐摊点。此外，经区级城市管理部门批准、报市城市管理部门备案，建立“夜八点”市场。2023年，总结经验后，结合管理实际，在城市区开放了涧西区广州路、郑州路、浅井南路、丽水路、张庄路；西工区小街；老城区十字街、周公路；瀍河区利民南街、蓝湾西路；洛龙区学子街、龙祥商业街、龙祥美食街、学府街、恒昌家园、关林路、牡丹路、杜预街、二郞庙街、长夏门街、龙康C区；伊滨区玉泉街、提驾庄街、伊河渡、三号小区、一号小区、李村大街；偃师区商都路、民主路、商都北路、花园东路；孟津区会盟西路、平乐西路、上店、金谷共35个“夜八点”市场，1609个摊位。(洛报融媒·洛阳网记者 王斌 整理)