洛阳预制菜领域用上标识解析系统

产业高质量发展添新动力！记者从洛阳综合工业互联网平台获悉，该平台近日成功推动标识解析应用在我市预制菜领域，加速赋能产业升级。

产业高质量发展添新动力！记者从洛阳综合工业互联网平台获悉，该平台近日成功推动标识解析应用在我市预制菜领域，加速赋能产业升级。

作为工业互联网“基础中的基础”，工业互联网标识解析体系可通过条形码、二维码、无线射频识别标签等，赋予物品唯一身份，实现对数据的来源、流动过程、用途等信息的掌握。

“当前正值预制菜产业风口，大力发展该产业对我市食品工业转型升级和换道领跑具有重要意义。我们积极对接企业，旨在通过拓展标识解析应用场景，加速推动产业高质量发展。”平台运营方中原智联相关负责人表示。

通过构建标识解析体系，中原智联目前已为我市多家预制菜加工企业提供溯源、防伪、质量监测、全生命周期管理，以及标识编码、企业信息查询、产品详情介绍等服务，相关系统正处于试运行阶段。后续企业生产数据将陆续接入平台，有效满足企业推进智能生产、行业协同和高效协作的需求。

其中，依托工业互联网标识解析溯源功能，消费者可通过手机扫包装上的标识二维码，了解相关产品的生产全过程，其原料来自哪一块地、是何品种、经过了哪些加工，甚至原料产地的VR实景等情况都能一目了然。

近年，作为市工业互联网+5G产业联盟理事长单位，中原智联积极联合多家厂商，利用先进技术，面向政府和企业提供关于工业互联网和智能制造的系统解决方案。

除了布局预制菜产业，该企业目前面向洛阳轴承产业推出的多维智造平台也已进入试运行阶段。此外，在为本地企业赋能升级的同时，中原智联还积极对外拓展，为国内某头部企业的摩托车发动机总装工厂成功打造智慧工厂数字孪生项目。该项目能够对发动机生产线状态及数据进行实时监测，收到车间管理透明化、异常问题处理高效化等效果。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 苟华云 张静怡 实习生 彭均宁）