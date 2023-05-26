为瓜农遮阳挡雨 130顶爱心遮阳篷将“上岗”

4日，洛阳市瓜农果农直销点爱心遮阳篷捐赠仪式举行。
4日，洛阳市瓜农果农直销点爱心遮阳篷捐赠仪式举行。
4日，洛阳市瓜农果农直销点爱心遮阳篷捐赠仪式举行。洛阳崇弘停车场投资建设管理有限公司向市城市管理执法支队捐赠130顶遮阳篷，配备到城市区自产瓜果便民直销点，为进城直销瓜农果农遮阳挡雨。
为方便瓜农卖瓜和群众买瓜，同时兼顾市容秩序治理，我市城管部门在城市区设置了160个自产瓜果便民直销点，并给瓜农送上全市自产瓜果直销点地图，不仅解决了瓜农无处卖瓜的难题，方便了群众买瓜需求，还有效维护了市容秩序，实现了瓜农销售、市民需求与城市管理三方共赢。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江 罗坦 实习生 吴雯怡 文/图)
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