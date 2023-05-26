以“数字人”直播赋能直播经济

普通话流利表情丰富、直播80个小时没有丝毫疲倦……近日，位于老城区大唐花市集美互娱文化传媒集团(简称集美互娱)的直播间内空无一人，桌子上摆放着四五台电脑，屏幕上的主播正在直播卖货，仔细看，出现在镜头里的主播像真人一样。

“数字人”在直播

普通话流利表情丰富、直播80个小时没有丝毫疲倦……近日，位于老城区大唐花市集美互娱文化传媒集团(简称集美互娱)的直播间内空无一人，桌子上摆放着四五台电脑，屏幕上的主播正在直播卖货，仔细看，出现在镜头里的主播像真人一样。

“这是我们今年推出的‘数字人’，如今在洛阳，‘数字人’已经取代真人出现在直播间里。”集美互娱总经理李征介绍，今年5月初，集美互娱迎来了首位“数字人”职员，别看上岗仅一个月，却创造了不俗的业绩，“80个小时涨粉80个，而且还是在比较小众的医美行业，业绩已达到中上游水平”。

在李征看来，选择“数字人”主播的原因非常简单，一是便宜，二是努力。

在洛阳，一名主播的月薪少则几千元，多则几万元。“这还只是底薪，一般还有提成。”李征介绍，如果想招到有经验的主播，更是难上加难，“企业的人力成本非常高”。

“数字人”的优势不只这些。李征介绍，“数字人”一个月的服务费是998元。在测试期间，“数字人”主播一小时直播销售额达5000元，而且“任劳任怨”，可以365天24小时不间断带货。

今年以来，我市不仅在推动5G、虚拟现实、人工智能等技术个性化应用，打造“沉浸式直播”等体验式、互动式新型消费场景上持续发力，还布局建设了区域中心仓、分拨仓、前置仓，提升电商物流配送效率。

当天，记者在洛报集团旗下的同城电商平台购时惠仓库内看到，工作人员正在摆放货品，货架满满当当，打包人员蓄势待发。

仓库共1092平方米，分仓储区和重货区，有冷库1座，其中冷藏库适合储存蔬菜、瓜果等，冷冻库适合储存肉类、水产等商品。“正是由于独立的物流体系优势，才实现了商品半日达的承诺。”购时惠仓库相关负责人说。

这只是我市电商仓储建设的缩影。随着跨境电商行业兴起，近年，我市鼓励跨境电商企业建设区域中心仓、分拨仓、前置仓，提升电商物流配送效率，带动电商行业高质量发展。截至目前，我市10余家企业在22个国家和地区设立36个海外仓，总面积达40.2万平方米。

“力争到2025年，实现电商网络零售额突破千亿元目标，把洛阳打造成中部地区有显著特色的直播电商之城。”市商务局相关负责人介绍，下一步要将VR、AR、AI技术与直播融合，打造“沉浸式直播”等体验式、互动式新型消费场景。另外，支持电商企业根据市场状况、产品特点建设智慧云仓、共享仓，实现“乡村集货、云仓集单、数据互通、统仓共配”，做好仓储保障，完善直播电商产业链，促进新型消费提质升级。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 秦利利 文/图）