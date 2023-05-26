市民意外摔伤 洛阳俩实习护士及时施救

4日，临近中午下班，市第三人民医院(原铁路医院)住院部微信群里，突然出现一条特殊的“寻人启事”：一名骨科医生受患者所托，寻找该院的两名实习生。这背后有着怎样一段故事？

4日，临近中午下班，市第三人民医院(原铁路医院)住院部微信群里，突然出现一条特殊的“寻人启事”：一名骨科医生受患者所托，寻找该院的两名实习生。这背后有着怎样一段故事？

求助：“我想找到这两个好心人”

“全院寻找好心人！今天上午骨科收治一名开放性骨折患者，患者反复表达诉求，他早上7点多在瀍涧大道和定鼎大桥交叉口往东约200米处受伤，咱们医院两个实习生路过救助后默默离开，现在患者想找到这两个人表示感谢。请各位带教老师问一下。”4日11时47分，该院骨科主治医生裴万里在住院部微信群里发布了这条特殊的“寻人启事”。

53岁的患者杨先生说：“我想找到这两名好心人。”目前，他已入住该院骨科病房，等待接受进一步手术治疗。“她们打120急救电话时，父亲听到对方说自己是市第三人民医院的实习生。我们很想当面说声谢谢！”昨日，杨先生的儿子告诉记者。

事发：“看着一脸痛苦的他，我们就过去帮忙了”

在裴万里发出寻人消息10分钟左右，一名医生在微信群中回复“我们眼科的两名实习护士”。

昨天下午，记者联系到了施救的实习护士李林红、谷思彤，她们都是洛阳职业技术学院护理学院21级313班的学生。昨天早上，她们在去医院上班的路上，遇到了意外摔伤的杨先生。

“当时看到有一辆电动车侧翻在地，一名男性坐在护栏边，看着一脸痛苦，我们就过去帮忙了。”李林红说，通过询问、简单查体，她和谷思彤认为杨先生右腿有创伤性出血，可能存在骨折，于是让他保持腿部不动，赶紧拨打了120急救电话。