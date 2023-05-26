洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市纪委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.06 08:32

　　昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

　　会议强调，要进一步强化理论武装，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。全市纪检监察干部要在持续深入学习领会中更加坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，主动扛起党和人民赋予的职责使命。要自觉在大局下思考谋划工作，始终牢记党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障的重点工作，不断推进政治监督具体化、精准化、常态化，有力有效保障上级决策部署落实落地见效。要统筹推进纪检监察干部队伍教育整顿、纪委全会工作部署和监督执纪执法各项重点工作，锻造纯度更高、成色更足的执纪铁军，切实把教育整顿成果转化为推动纪检监察工作高质量发展的强大动力。

　　会议要求，要以全省文旅文创发展大会在洛阳召开为契机，认真落实市委市政府工作部署，主动监督、靠前监督，为坚定不移走好新文旅产业发展之路提供坚强保障。要以全市文旅重大项目建设为切入点，强化监督检查，精准发现并督促解决突出问题，全力服务文旅产业发展，加快打造全国沉浸式文旅目的地。要全面排查整治文旅产业政策执行过程中责任不到位、政策不兑现及不担当不作为等问题，为推进文化自信自强、铸就洛阳文旅发展新辉煌作出积极贡献。

　　会议研究审议了《关于开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治“集中监督检查月”活动方案》《关于加强村级监督工作的指导意见》，并提出具体要求。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
    咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
    咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
        “我之前咳嗽得厉害，这两周不咳了，但觉得嗓子里有痰。”近日，67岁的张先生来电咨询，想问问咳嗽好了后的...
  • ·吹空调会诱发哮喘？
  • ·这些习惯可能致命，赶紧提醒家里的老人
  • ·孕晚期羊水少，多喝水能补吗？
    		•
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌到伊川县调研乡村振兴和城镇化建设
  • 玄武门大街围挡施工 途经公交线路临时...
  • “黄龙”飞泻！小浪底排沙蔚为壮观【...
  • 洛阳以汉服体验等为依托 加快打造全国...
  • 洛邑古城启动对约拍行为的统一管理 ...
  • 温暖！ 原本一块三一斤的西瓜 洛阳人...
  • 全是干货！30余项郑州大学技术成果来...
  • 一次性奖励100万元！《洛阳市市长质量...
  • 注意防暑降温！洛阳持续“桑拿天”
  • 徐衣显与以色列驻华大使潘绮瑞举行工...
    		•
    百姓呼声
    恶性肿瘤在不在大病医保的报销范围？
    购车补贴申请能否追加？市商务局回复
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    蓝天白云

    朱樱湖湿地随拍

    洛河晨曦

    荷花香满池
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605