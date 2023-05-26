昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议强调，要进一步强化理论武装，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。全市纪检监察干部要在持续深入学习领会中更加坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，主动扛起党和人民赋予的职责使命。要自觉在大局下思考谋划工作，始终牢记党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障的重点工作，不断推进政治监督具体化、精准化、常态化，有力有效保障上级决策部署落实落地见效。要统筹推进纪检监察干部队伍教育整顿、纪委全会工作部署和监督执纪执法各项重点工作，锻造纯度更高、成色更足的执纪铁军，切实把教育整顿成果转化为推动纪检监察工作高质量发展的强大动力。

会议要求，要以全省文旅文创发展大会在洛阳召开为契机，认真落实市委市政府工作部署，主动监督、靠前监督，为坚定不移走好新文旅产业发展之路提供坚强保障。要以全市文旅重大项目建设为切入点，强化监督检查，精准发现并督促解决突出问题，全力服务文旅产业发展，加快打造全国沉浸式文旅目的地。要全面排查整治文旅产业政策执行过程中责任不到位、政策不兑现及不担当不作为等问题，为推进文化自信自强、铸就洛阳文旅发展新辉煌作出积极贡献。

会议研究审议了《关于开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治“集中监督检查月”活动方案》《关于加强村级监督工作的指导意见》，并提出具体要求。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）