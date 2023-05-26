清代盐商郭信的后人，有人在找你们

“我想寻找清代洛阳盐商郭信的后人，和他们重续豫晋两地因盐结下的友谊。”昨日，75岁的秦邦道专程来洛，向本网求助。

秦邦道老人

“我想寻找清代洛阳盐商郭信的后人，和他们重续豫晋两地因盐结下的友谊。”昨日，75岁的秦邦道专程来洛，向本网求助。

秦邦道说，在他的家乡山西省运城市平陆县曹川镇靳家底村，有一块因盐而立的拾金不昧碑。

碑文内容显示，清咸丰五年(公元1855年)九月十五日，洛阳人郭信进盐时，在该村丢失81两白银，被村民靳立本捡到。虽然靳立本是一位家境贫寒的农民，但是他拾金不昧，捡到白银后，主动将此事告知靳姓族长，并积极寻找失主。最终，81两白银物归原主。

找回丢失的白银，郭信非常感动。他两年后来到该村，“感其(指靳立本)仁义，设酒席，买衣服”，并为靳立本立碑记述此事，还刻了对联赞颂靳立本：贫不鄙吝路拾百金归失主，身虽低微懿行云天感世人。

拾金不昧碑 （秦邦道供图）

秦邦道介绍，这通拾金不昧碑高1.6米，宽0.6米，立于靳家底村路旁，石碑质朴大方，寓意深刻，彰显了靳立本穷且弥坚、重义轻利的高尚情操。160多年来，拾金不昧碑已成为该村的标志和荣耀，也成为传承拾金不昧美德和豫晋友谊的载体。

食盐如今是寻常之物，明清时期却是难得的商品。资料显示，郭信是清代洛阳盐商，他的盐号在清咸丰初年已有雄厚的资本。他直接从山西运城进盐，然后运到洛阳经销。丢失白银一事，就是他到运城进盐时发生的。

81两银子是一笔巨款。清乾隆十年《洛阳县志·盐引》载，潞盐在运城盐场的出场价为“每斤用银一厘六亳一丝一忽”，郭信的81两银子，可以购盐4万余公斤。郭信一次购这么多盐，足见其实力。

洛阳的郭氏盐号一直兴盛80余年，郭信的后人郭玉甫在民国时期曾担任洛阳县盐业同业公会会长。

亲爱的读者朋友，您如果是盐商郭信的后人或了解、认识盐商郭信的后人，请拨打15194553610与本网联系。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 文/图）