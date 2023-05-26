用责任和规矩保障立法管用有效

4日，市人大常委会召开《洛阳市人大常委会立法工作办法(草案)》征求意见座谈会，听取市人大相关专门委员会和市人大常委会工作机构、相关市直委局、立法专家等意见建议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

4日，市人大常委会召开《洛阳市人大常委会立法工作办法(草案)》征求意见座谈会，听取市人大相关专门委员会和市人大常委会工作机构、相关市直委局、立法专家等意见建议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

此前，市人大依据《河南省地方立法条例》和立法工作实际，起草了《洛阳市人大常委会立法工作办法(草案)》，旨在贯彻落实党的二十大精神和今年修正的《中华人民共和国立法法》，进一步规范立法工作程序、提高立法质量，深入推进科学立法、民主立法、依法立法。办法(草案)起草过程中广泛征求了市人民政府、市人大常委会相关工作机构和专门委员会、立法专家和基层立法联系点等部门和人员的意见。

李保国强调，要强化政治引领，构建党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法格局，聚焦中央、省委、市委重大决策部署，依法行使人大立法权，为市委重大决策部署落地见效提供高质量法律保障。要建立健全立法责任制，明确各方职责要求，科学梳理立法的指导思想、依据、原则、程序等重点，确保地方立法工作可操作、有抓手。要加强专业人才队伍建设，统筹体制内外资源，高位推动机构设置，精心组织人员配置，有效落实人才储备，努力打造一支专业门类齐全、结构合理、业务精良的地方立法人才队伍，推动全市立法工作迈上新台阶、取得新成效。要规范立法工作程序，对于立法计划编制、法规起草、报批等程序进行细化规定，健全完善立法机制与办法，确保立法能履行、真管用。要坚持“小切口”立法，紧紧围绕市委中心大局，从实际出发，立管用之法、实用之法、好用之法，提升立法质效，为我市经济社会高质量发展提供法治保障。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳）