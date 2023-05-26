炎帝参卢、炎帝蚩尤时，黄帝族壮大，炎黄两族发生激烈的冲突和战争，黄帝统一天下取代炎帝，成为天子，国号“有熊”。《淮南子·天文训》云：“中央土也，其帝黄帝。”所谓中央之土，就是土中，即洛阳。《魏书·东阳王丕传》引北魏孝文帝语：“黄帝都河南。”这里的河南，就是洛阳。

炎帝参卢、炎帝蚩尤时，黄帝族壮大，炎黄两族发生激烈的冲突和战争，黄帝统一天下取代炎帝，成为天子，国号“有熊”。《淮南子·天文训》云：“中央土也，其帝黄帝。”所谓中央之土，就是土中，即洛阳。《魏书·东阳王丕传》引北魏孝文帝语：“黄帝都河南。”这里的河南，就是洛阳。

壹

接万神于明庭

《竹书纪年》说：“(黄帝)五十年秋七月庚申，凤鸟至，帝祭于洛水。庚申，天雾，三日三夜，昼昏。雾既除，游于洛水之上，见大鱼，杀五牲以醮(jiào)之，天乃甚雨，七日七夜，鱼流于海，得图书焉。《龙图》出河，《龟书》出洛，赤文篆字，以授轩辕，接万神于明庭，今塞门谷口是也。”

这段话是说，黄帝五十年秋七月庚申，凤凰飞临洛阳，黄帝祭祀洛水。有三日三夜大雾，雾散后，黄帝游于洛水之上，见到一条大鱼。黄帝杀五牲以醮之，天降七天七夜大雨。这时，河图洛书出现，以授轩辕。黄帝“接万神于明庭”，就是在明庭会盟诸侯，祭祀神灵。这里的明庭，指的是都城的宫殿，位置在塞门谷口，即谷口山。

《明一统志·河南府》载：“谷口山，在府城西南三十里，谷水所出。”《大清一统志·河南府》载：“谷口山，在洛阳县西南三十里，孝水出焉。”谷口山位于周山西侧，即今礼乐小镇(坐落于辛店街道张沟社区)。

凤凰飞临黄帝之都，被认为是祥瑞。凤凰是传说中的一种神鸟，它出于东方君子之国，翱翔四海之外。古人认为时逢太平盛世，便有凤凰飞来。在甲骨文中，凤和风字形相同，即它像风一样无所不在；凰即皇字，为至高至大之意。凤凰被认为是百鸟之王，有“百鸟朝凤”之说。每隔五百年，凤凰经历烈火的洗礼和痛苦的考验，获得重生，并在重生中达到升华，称为“凤凰涅槃”。

从黄帝时起，不论洛阳城址如何变迁，人们都将洛阳称为凤凰城。唐代洛阳诗人刘禹锡留有“南山宿雨晴，春入凤凰城”的名句。宋代洛阳诗人朱敦儒在“靖康之乱”后到了南方，他悲叹“直自凤凰城破后，擘钗破镜分飞”“休说凤凰城里，少年时踪迹”。

中华文明是礼乐文明，中华文明的起源与古琴密切相关。《列子·黄帝》记载，在明庭之馆，夜得佳梦，梦中来到一个叫华胥国的地方。其地“国无师长”“民无嗜欲”，其国民“美恶不滑其心，山谷不踬其步，神行而已”。黄帝羡慕不已，醒来而作琴曲《华胥引》。明代朱权《神奇秘谱·华胥引》说：“是曲者，太古之曲也，尤古于《遁世操》。一云黄帝之所作，一云命伶伦所作。”

贰

黄帝问道嶕峣山

嶕峣山，位于洛宁县小界乡，是崤山的东主峰。嶕峣山的主峰，称广成山，海拔1114.6米，挺拔耸立，高插云天，群山环围，林海烟云，一派神游之境。山巅有广成洞，又称嶕峣庙。元朝翰林学士薛友谅在《嶕峣庙记》中载：“嶕峣，洛西名山也。今按《图经》载，广成子往来嶕峣，放逸山谷，盖此山也。”

广成子为黄帝时人，居嶕峣山主峰的石室中，一千二百岁不曾衰老。道经记载，黄帝十九年，黄帝前去问道：“敢问至道之要？”广成子答曰：“无劳无形，无摇而精，乃可长生。”这实际上是宣传“道法自然”的观念。

明清时，“嶕巅仙迹”被列为永宁(今洛宁)十景之一。所谓“嶕巅仙迹”，指的是广成子修道处。列其为名胜，是在导引人们领略大山大岳的自然之美，修养解脱尘世之苦，洁净灵魂，至美至矣。

无数的名人，都曾游览此名胜，吟诗作赋，其中以明末文学家张论的《嶕峣山赋》最为著名。该赋描写了嶕峣山“山阁崔嵬”“古柏蓊郁”的自然之美，记述黄帝问道广成子的动人情景，提出此山为洛阳“西北之巨镇，俨大邑之羽仪者也”。

叁

黄帝出巡阳虚山

《竹书纪年》载：“黄帝二十年，黄帝服斋于宫中，坐于玄扈、洛水之上，有凤凰集。”玄扈在哪里？

《水经·洛水注》云：“洛水又东，至阳虚山，合玄扈之水。《山海经》曰‘洛水东北流，注于玄扈之水’，是也……《山海经》又曰‘阳虚之山，临于玄扈之水’，是为洛汭也。《河图·玉版》曰‘仓颉为帝南巡，登阳虚之山，临于玄扈、洛汭之水。灵龟负书，丹甲青文以授之’，即于此水也。”

阳虚山，又名玄扈山，是熊耳山的一峰，位于洛水南岸，今洛宁县兴华镇北部。玄扈水，又名玄沪水、阳虚河，发源于阳虚山巅的后岭上村，向北流，在杨穴村东北入洛河，全长约8.3公里。阳虚山并不大，玄扈水也不长，但它们是圣山、圣河，因为这是汉字的发源地。

黄帝时，史官仓颉登临阳虚山，临于玄扈、洛汭之水。所谓洛汭，指玄扈水与洛水汇流处。这时，有灵龟负书而出，这就是神秘的洛书，仓颉受此启发，在这里发明了文字。

仓颉字台，为永宁古十景之一，位于阳虚山中的玄扈水之滨，是一个土坛，这是后人祭祀仓颉之所。玄扈水中有一岛，传为神龟负书而出的龟窝，也被列入永宁十景，名为玄扈灵书。

灵龟负书处，被称为龟窝。清顺治《河南府志》载：“永宁县西有玄扈水。黄帝时，仓颉从帝南巡，临于此水。水开一窝有龟出焉，厥背赤甲青文。”这里是说，龟窝在玄扈水中。

明代永宁县令曹琏著有《龟窝赋》则为我们寻找龟窝，提供了最早、最确切的资料。此赋载：“少焉抵一沙渚兮，悬两岸之壁立。蕙若披香，莎茵衬碧。纷凫鹥鸿雁之翱翔，骇鼋鼍(yuán tuó)虬蜃之出。暂停棹延伫以寻访，始觏(gòu)夫龟窝之秘赜。气氤氲而上蒸，形偃仰而昭晰。意其非天赐之休征，必地产之灵异。何怒涛不能冲，流沙不能积，左盘右旋，前蹲后踞，而千万年如一日也哉！”

这段优美的文字，记述了作者见到的龟窝之情形。这是一个沙渚，即河心小岛，岛上奇花飘香，群鸟飞翔，而龟窝在这个小岛上，是一个小水坑。

肆

嫘祖育蚕于洛阳

中国是农业国，古代以农桑为主。在棉花没有传入中国之前，蚕丝、丝绵是中国重要的衣被之具，与粮食具有同样的重要作用。因此，中国的丝绸闻名世界。贾谊《胎教》说：“桑者，中央之本也。”天下的“中央”就是以洛阳为中心的河洛地区，桑树的人工栽培史正是从这里开始的，并在这里创造了厚重的桑文化和灿烂的丝绸文明。相传嫘祖就是发明蚕桑丝绸的始祖。黄帝元妃嫘祖是传说中的蚕神。蚕神，中国古代又叫先蚕。魏晋之后，淘汰了许多民间的蚕神，嫘祖登上皇家的祭坛，被尊为古代正统的先蚕，即蚕神，被后世隆重祭祀。

《帝王世纪》卷一云：“黄帝立四妃，元妃西陵女曰嫘祖，生昌意；次妃方雷氏女曰女节，生青阳；次妃彤鱼氏女，生夷鼓，一名苍林；次妃嫫母，班在三人之下。”宋人罗泌《路史·疏仡纪》卷十四《黄帝纪上》云，黄帝“元妃西陵氏曰嫘祖，命西陵氏劝蚕稼，月大火而浴种。夫人副袆而躬桑，乃献茧丝遂称织维之功，因之广织以给郊庙之服”，“帝之南游，西陵氏殒于道，式祀于行。以其始蚕，故又祀先蚕”。

明朝董斯张《广博物志》引《皇图要览》云：“伏羲化蚕，西陵氏始养蚕。”又曰：“有巢始衣皮，轩辕妃嫘祖始育蚕。”

元朝的《王祯农书·农桑·蚕事起本》卷一曰：“坛祭先蚕，以黄帝元妃西陵氏为始，是为先蚕，历代因之。尝谓天驷为蚕精，元妃西陵氏始蚕，实为要典。夫蚕之有功于人，万世永赖，注于祀典，以示报本，后之蒙衣被之德者，其可不知所本耶。”

黄帝元妃嫘祖被认为是最早发明种桑养蚕之法的人，在中华民族从围兽皮、衣麻葛，到穿丝帛的巨大发展变革中，嫘祖作出了巨大的贡献，使人类文明向前迈出了大大的一步。中国是闻名世界的丝绸之国，中华民族把蚕桑业的发明者尊为先蚕，即蚕神。

蚕桑是农业的重要组成部分，蚕神当是农业神中的重要神灵。古代帝王对蚕神的祭祀是非常隆重的。

宋代郑樵《通志·礼略·吉礼上》卷四十二云：“晋武帝太康六年，蚕于西郊，与籍田对其方也。先蚕坛高一丈，方二丈，为四出陛，陛广五尺，在皇后采桑坛东南，帷宫外门之外而东南，去帷宫盖十丈在蚕室西南，桑林在其东。”先蚕坛是自西晋以后开始出现的，最早的先蚕坛在西晋洛阳城的西郊。（郑贞富）