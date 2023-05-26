“集邮号”洛阳地铁专列启动

昨日9时28分，在《集邮歌》的欢快歌声中，洛阳地铁2号线“集邮号”专列驶入文博园站，广大邮迷纷纷登上列车，欣赏车厢里的邮票、纪念封等集邮元素，表达对第43届全国最佳邮票评选颁奖活动的期待。

昨日9时28分，在《集邮歌》的欢快歌声中，洛阳地铁2号线“集邮号”专列驶入文博园站，广大邮迷纷纷登上列车，欣赏车厢里的邮票、纪念封等集邮元素，表达对第43届全国最佳邮票评选颁奖活动的期待。

昨日，第43届全国最佳邮票评选暨2021—2022年度最佳邮品评选颁奖活动进入倒计时10天，“集邮号”洛阳地铁专列启动仪式在洛阳地铁2号线文博园站举行。

洛阳音乐人李玉亭、柳江虹为本次活动特别创作的《集邮歌》在启动仪式上首秀。

随着“集邮号”专列缓缓启动，引人注目的第43届全国最佳邮票评选颁奖活动也离我们越来越近。据悉，在7月15日上午全国最佳邮票评选颁奖结束后，和本次最佳邮票评选相关的邮品、邮册将在活动现场及河南省集邮网厅正式对外销售。洛阳邮政诚邀广大集邮爱好者7月15日上午光临洛阳广播电视台，参观“龙门杯”2023河南省集邮展览。

全国最佳邮票评选活动由中华全国集邮联合会、人民日报社、中央电视台等单位主办，每年举办一次，自1981年以来已成功举办42届。活动对上一年度中国邮政发行的纪念和特种邮票进行评选，符合条件的邮票将获评“最佳邮票”称号。2007年，洛阳成功举办了第27届全国最佳邮票评选颁奖系列活动。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 陈肖晓 实习生 吴雯怡)