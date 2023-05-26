洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“集邮号”洛阳地铁专列启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.06 08:19

　　昨日9时28分，在《集邮歌》的欢快歌声中，洛阳地铁2号线“集邮号”专列驶入文博园站，广大邮迷纷纷登上列车，欣赏车厢里的邮票、纪念封等集邮元素，表达对第43届全国最佳邮票评选颁奖活动的期待。

　　昨日，第43届全国最佳邮票评选暨2021—2022年度最佳邮品评选颁奖活动进入倒计时10天，“集邮号”洛阳地铁专列启动仪式在洛阳地铁2号线文博园站举行。

　　洛阳音乐人李玉亭、柳江虹为本次活动特别创作的《集邮歌》在启动仪式上首秀。

　　随着“集邮号”专列缓缓启动，引人注目的第43届全国最佳邮票评选颁奖活动也离我们越来越近。据悉，在7月15日上午全国最佳邮票评选颁奖结束后，和本次最佳邮票评选相关的邮品、邮册将在活动现场及河南省集邮网厅正式对外销售。洛阳邮政诚邀广大集邮爱好者7月15日上午光临洛阳广播电视台，参观“龙门杯”2023河南省集邮展览。

　　全国最佳邮票评选活动由中华全国集邮联合会、人民日报社、中央电视台等单位主办，每年举办一次，自1981年以来已成功举办42届。活动对上一年度中国邮政发行的纪念和特种邮票进行评选，符合条件的邮票将获评“最佳邮票”称号。2007年，洛阳成功举办了第27届全国最佳邮票评选颁奖系列活动。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 陈肖晓 实习生 吴雯怡)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
    咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
    咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
        “我之前咳嗽得厉害，这两周不咳了，但觉得嗓子里有痰。”近日，67岁的张先生来电咨询，想问问咳嗽好了后的...
  • ·吹空调会诱发哮喘？
  • ·这些习惯可能致命，赶紧提醒家里的老人
  • ·孕晚期羊水少，多喝水能补吗？
    		•
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌到伊川县调研乡村振兴和城镇化建设
  • 玄武门大街围挡施工 途经公交线路临时...
  • “黄龙”飞泻！小浪底排沙蔚为壮观【...
  • 洛阳以汉服体验等为依托 加快打造全国...
  • 洛邑古城启动对约拍行为的统一管理 ...
  • 温暖！ 原本一块三一斤的西瓜 洛阳人...
  • 全是干货！30余项郑州大学技术成果来...
  • 一次性奖励100万元！《洛阳市市长质量...
  • 注意防暑降温！洛阳持续“桑拿天”
  • 徐衣显与以色列驻华大使潘绮瑞举行工...
    		•
    百姓呼声
    恶性肿瘤在不在大病医保的报销范围？
    购车补贴申请能否追加？市商务局回复
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    蓝天白云

    朱樱湖湿地随拍

    洛河晨曦

    荷花香满池
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605