注意防暑降温！洛阳持续“桑拿天”

今天：多云到晴天，南部山区有阵雨或雷阵雨，气温23℃到37℃。

昨天，我市最高气温升至37℃。全省最高气温，林州以40.5℃拔取头筹。

昨天，市气象局发布重要天气报告，5日至10日我市持续高温。市气象台根据最新气象资料分析，今天受高空低槽东移影响，云系增多。7日至9日受较强暖低压影响，我市北中部部分地区最高气温在39℃到41℃。11日至12日受高空低槽及中低层切变线的共同影响，我市有一次明显降水过程。

气象部门建议，由于本轮高温过程持续时间长，高温中暑气象风险高，应尽量避免午后高温时段到户外活动，户外作业者要及时补充水分，注意防暑降温。驾车出行注意防范高温爆胎等交通事故。高温天气用电需求激增，有关部门需做好应急调度，并警惕因电力负载过大而引发火灾。

请相关部门和县区密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。

最近几天天气预报

今天：多云到晴天，南部山区有阵雨或雷阵雨，气温23℃到37℃。

明天：晴天间多云，偏西风3级到4级，气温25℃到39℃。

8日(周六)：晴天间多云，气温26℃到39℃。

9日(周日)：晴天到多云，气温26℃到39℃。

10日(周一)：多云，夜里转分散性阵雨或雷阵雨，气温27℃到37℃。

11日(周二)：多云转阴天有阵雨或雷阵雨，气温28℃到34℃。

12日(周三)：阴天有分布不均匀的阵雨，气温26℃到33℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 实习生 吴雯怡)