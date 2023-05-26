洛阳市开展退役军人名录和事迹载入地方志工作

昨日，记者从市退役军人事务局获悉，我市将开展2022年度退役军人名录和事迹载入地方志工作，更好地营造全社会尊崇军人职业的良好氛围。

昨日，记者从市退役军人事务局获悉，我市将开展2022年度退役军人名录和事迹载入地方志工作，更好地营造全社会尊崇军人职业的良好氛围。 昨日，记者从市退役军人事务局获悉，我市将开展2022年度退役军人名录和事迹载入地方志工作，更好地营造全社会尊崇军人职业的良好氛围。 据悉，此项工作根据《中华人民共和国退役军人保障法》《地方志工作条例》和地方志编纂相关规定开展，旨在依法规范记载退役军人名录和事迹，激励军人为国防和军队建设作出更大贡献，引导退役军人在社会主义现代化建设中发挥积极作用。 载入条件 2022年度退出现役，服现役期间符合下列条件之一的退役军人： 一、荣获二等功以上奖励； 二、获得省部级、战区级或者二级以上表彰。 中国人民武装警察部队依法退出现役的警官、警士和义务兵等人员；军队文职干部和依法退出现役的军队院校学员适用本实施方案。 申报方式 一、组织推荐 县级退役军人服务中心结合信息采集、建档立卡、送喜报、安置接收等工作，收集汇总本行政区域内符合入志条件的退役军人相关材料，统一组织编辑录入。 二、个人申请 符合入志条件的退役军人，本人向县级退役军人服务中心提出载入地方志申请，并提供以下材料：1.身份证明材料(身份证、户口簿、退伍证复印件等)；2.立功受奖证明材料(立功受奖证书、登记表、奖励通令复印件等)；3.个人申请表(可到县区退役军人服务中心领取)。同时可提供2张到5张服现役期间工作或生活电子版照片。 申报时间 2023年7月5日至2023年9月30日。 申报地点 各县区退役军人服务中心。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩中军 实习生 彭淑媛)