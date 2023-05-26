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擦亮特色品牌 “洛阳故事”出圈更出彩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.05 18:31

　　2023世界城市品牌大会日前在澳门举行，会上发布了50个“长城奖—文旅好品牌”案例征集大赛优秀案例，“洛阳IP联动计划”——洛阳市文旅品牌塑造与传播案例成功入选。

　　从《唐宫夜宴》《龙门金刚》等出圈，到《风起洛阳》“一部剧带火了一座城”，近年来，洛阳文旅频频“出圈”，日益响亮的文旅品牌成为推动文旅文创融合发展的亮丽名片。

　　“‘洛阳IP联动计划’推动洛阳历史文化与现代潮流创新性结合，开创了国内城市IP和内容平台合作的‘洛阳模式’。”洛阳市文广旅局相关负责人说。

　　城市IP和内容平台合作的“洛阳模式”，也被称为“一鱼12吃”，即以洛阳历史文化为核心，对电影、剧集、游戏、衍生品、舞台剧、动画、综艺、文学、纪录片、漫画、商业、VR全感等12个领域进行开发，打造“洛阳IP宇宙”。

　　从综艺《登场了！洛阳》热播，到网剧《风起洛阳》大火，再到纪录片《神都洛阳》赚足眼球……在“洛阳IP联动计划”的加持下，洛阳文旅品牌影响力不断提升，助力洛阳文旅频频“出圈”。

　　目前，《风起洛阳》已通过英语、日语、韩语等多种语言在爱奇艺全球191个市场播出，“文旅+影视”跨界融合的新模式，激发文旅新灵感，俘获了大量观众特别是年轻人的心。市文旅部门通还过联动开展“风起洛阳，探秘神都”等线下文旅活动，推动线上“流量”变线下“留量”。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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