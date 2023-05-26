玄武门大街围挡施工 途经公交线路临时调整

刚刚，“洛阳公交集团”微博发布消息：玄武门大街(九龙台北街—启明北路)段提升改造工程于2023年7月5日至2023年12月5日围挡施工，途经的公交线路将进行临时调整。

刚刚，“洛阳公交集团”微博发布消息：玄武门大街(九龙台北街—启明北路)段提升改造工程于2023年7月5日至2023年12月5日围挡施工，途经的公交线路将进行临时调整。具体内容如下：

3路

临时调整首末站为东花坛，去程改走启明南路、中州东路、新街恢复原线，回程与去程一致。

5路、20路

去程沿原线行驶至中州东路民主街口后，改走中州东路、启明南路至临时终点站东花坛，回程与去程一致。

10路、34路

去程沿原线行驶至启明西路夹马营路口后，改走启明西路、夹马营路、民族路、新街、玄武门大街恢复原线，回程与去程一致。

V18路

去程沿原线行驶至启明西路夹马营路口后，改走启明西路、利民南街、利民西街、万寿街、启明西路恢复原线，回程与去程一致。⑥