一次性奖励100万元！《洛阳市市长质量奖管理办法》正式印发

今日记者从有关部门获悉，《洛阳市市长质量奖管理办法》(以下简称《办法》)已正式印发，对申报条件、评审标准等方面进行明确，旨在引导激励各类组织加强质量管理、追求卓越绩效，促进各行各业不断提升质量管理水平，推动质量强市建设。

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今日记者从有关部门获悉，《洛阳市市长质量奖管理办法》(以下简称《办法》)已正式印发，对申报条件、评审标准等方面进行明确，旨在引导激励各类组织加强质量管理、追求卓越绩效，促进各行各业不断提升质量管理水平，推动质量强市建设。

洛阳市市长质量奖(以下简称市长质量奖)是洛阳市政府设立的最高质量荣誉奖，主要授予本市质量管理水平卓越、质量提升成效突出、自主创新能力领先、示范带动作用显著，对洛阳经济发展和质量建设作出积极贡献的企业或组织。通过大力开展质量提升行动，加快推进质量强市建设，树立质量管理先进典型，引领带动经济社会各领域高质量发展。

申报条件

申报市长质量奖的单位，必须同时具备下列条件：洛阳市登记注册，具备相关资质或证照，主体业务正常运行5年以上，河南省创新龙头企业、瞪羚企业、高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、国家科技型中小企业等创新型企业可放宽至3年以上；质量管理体系先进，持续改进机制完善，开展卓越绩效评价，质量管理工作具有鲜明的行业特色、企业特点，可示范推广；近3年来主要经济、技术指标和质量水平领先市内同行业，经营业绩显著，社会贡献突出。

申报单位应积极履行社会责任，具有良好的信用记录和社会声誉；近3年无质量、安全、环保等重大责任事故(按照国家有关规定认定)，无生产经营亏损情况，无重大质量投诉，无严重失信行为，无其他严重违反法律法规行为。鼓励创新能力强、质量管理先进、符合产业发展方向、成长性较强的创新型企业积极申报。

评审标准

市长质量奖的评审主要包括申报单位资格审核、材料评审、现场评审和评委会审议,材料评审和现场评审均依据评审标准逐条评分后进行综合评价。

评审奖项

依照《办法》，市长质量奖每两年评选一次，设市长质量奖和市长质量奖提名奖两个奖项，每次市长质量奖不超过5个(其中创新型企业不低于2个)，市长质量奖提名奖不超过3个(其中创新型企业不低于1个)。申报单位达不到奖励条件的，奖项可以空缺。市长质量奖评选在自愿申报的基础上，遵循科学、公正、公平、公开的原则，坚持高标准、严要求、总量控制、好中选优，按照专家评审、社会公示、政府决策的程序进行，不收取任何费用。

据悉，获得市长质量奖的单位一次性奖励100万元，主要用于获奖单位的质量改进、质量攻关、人员培训、质量基础设施建设等工作，不得挪作他用。市长质量奖有效期为4年，有效期满后可再次申请，再次获得该奖的，只授予证书和称号，不授予奖金，不占当年奖项名额。另外，获奖单位在获奖后4年内如发生质量、安全、环保等重大责任事故或其他违反洛阳市市长质量奖宗旨与原则的重大事项，由秘书处报评委会提请市政府批准，撤销奖励，收回奖杯、证书，向社会公告，6年内不接受该单位再次申报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 赵富光 文/图)