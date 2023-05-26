最高气温可达41℃！洛阳市气象局发布重要天气报告

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，5日至10日洛阳市持续高温天气及其影响。 刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，5日至10日洛阳市持续高温天气及其影响。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受大陆暖高压脊和地面暖气团控制，未来一周华北、黄淮等地将有持续晴热高温天气。5日至10日洛阳市大部分地区最高气温将达36℃到38℃，北中部、东部部分地区可达39℃到41℃，西南部山区33℃到36℃。 一、具体预报 5日(周三)：晴天间多云，气温22℃～37℃。 6日(周四)：多云间晴天，午后局部山区有雷阵雨，气温23℃～37℃。 7日(周五)：多云转晴天，气温25℃～38℃。 8日(周六)：晴天间多云，气温25℃～39℃。 9日(周日)：晴天到多云，气温26℃～39℃。 10日(周一)：多云到阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，气温27℃～37℃。 二、影响与建议 1.由于本轮高温过程持续时间长，高温中暑气象风险高，应尽量避免午后高温时段户外活动，户外作业请及时补充水分，做好防暑降温。 2.驾车出行注意防范高温爆胎等交通事故。 3.高温天气期间用电需求激增，有关部门需做好应急调度，并警惕因电力负载过大而引发的火灾。 4.高温高湿环境易导致田间病虫草害发生蔓延，建议各地做好秋作物病虫草害的监测和综合防控，局部缺墒地块避开中午高温时段及时灌溉，降低高温危害。 5.请相关部门和县区密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。 夏季天气多变，请关注最新天气预报。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 实习生 吴雯怡）