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应届毕业生档案邮寄地址如何查询？洛阳市人社局回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.05 10:30

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：应届毕业生档案邮寄地址、接收人及联系电话等信息应如何查询？

　　洛阳市人力资源和社会保障局回复：根据河南省下发《关于做好取消普通高等学校毕业生就业报到证有关衔接工作的通知》，今年起洛阳地区普通高等学校毕业生档案不再寄往洛阳市人力资源和公共就业服务中心，而是把档案由学校直接寄往户籍所在地县、区公共就业人才服务机构档案保管部门。

　　学生档案邮寄地址及详细内容，可登录“洛阳人才网”点击右上角“服务指南”四个红字，可看到“洛阳市普通高校毕业生档案接收机构汇总”点击即可查看详细内容。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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