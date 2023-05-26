想查询自己名下房产信息 您可通过这三种方式

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：如何查询个人及夫妻双方名下房产信息？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：如何查询个人及夫妻双方名下房产信息？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：如何查询个人及夫妻双方名下房产信息？
洛阳市不动产登记中心回复：1.可打开支付宝豫事办小程序，登录到个人中心-我的房产，经人脸认证后即可查看本人已登记房产信息；
2.也可到“洛阳自然资源和规划”公众号便民服务的不动产服务平台，打开洛阳市不动产网上服务大厅的证书查验功能进行查询；
3.夫妻双方可持身份证明到市民之家一楼查询。
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