围挡施工！玄武门大街最新进展

昨日，“洛阳交警”官微发布公告，7月5日起，玄武门大街(九龙台北街—启明北路)段提升改造工程将进行围挡施工。 昨日，“洛阳交警”官微发布公告，7月5日起，玄武门大街(九龙台北街—启明北路)段提升改造工程将进行围挡施工。具体内容如下： 玄武门大街(九龙台北街—启明北路)段提升改造工程围挡施工交通导改公告 玄武门大街提升改造工程(九龙台街—启明北路段)已经进入地面道路区域施工阶段，为加快项目建设进度，确保新建道路早日建成投用、惠民利民，并最大限度降低对周边居民及单位出行的影响，特公告如下： 一、围挡时间及围挡区间 (一)围挡时间： 2023年7月5日至2023年12月5日 (二)围挡区间： 启明西路(万寿街—黄河设计院) 二、交通变化情况及绕行方案 (一)交通变化情况 1.启明西路(万寿街—夹马营路)断行，禁止机动车辆通行，小区出入口留设便道供小区人员出行。 2.启明西路(夹马营路—黄河设计院)保留双向四车道，其余部分全部封闭，小区出入口留设便道供小区人员出行。 (二)车辆绕行线路 经启明西路(万寿街—夹马营路)的机动车辆，可沿三井洞桥～启明西路～万寿街～利民西街～利民南街往返绕行。 (三)本次封闭施工结束后，即恢复道路通行，后期封闭施工待拆迁后另行通知。 (四)公交线路调整：由公交集团制定并发布。 温馨提示：过往车辆在行经过该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。 特此公告 洛阳市住房和城乡建设局

洛阳市公安局交警支队

洛阳市公交集团

2023年7月4日 ⑥