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围挡施工！玄武门大街最新进展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2023.07.05 09:53

　　昨日，“洛阳交警”官微发布公告，7月5日起，玄武门大街(九龙台北街—启明北路)段提升改造工程将进行围挡施工。具体内容如下：

玄武门大街(九龙台北街—启明北路)段提升改造工程围挡施工交通导改公告

　　玄武门大街提升改造工程(九龙台街—启明北路段)已经进入地面道路区域施工阶段，为加快项目建设进度，确保新建道路早日建成投用、惠民利民，并最大限度降低对周边居民及单位出行的影响，特公告如下：

　　一、围挡时间及围挡区间

　　(一)围挡时间：

　　2023年7月5日至2023年12月5日

　　(二)围挡区间：

　　启明西路(万寿街—黄河设计院)

　　二、交通变化情况及绕行方案

　　(一)交通变化情况

　　1.启明西路(万寿街—夹马营路)断行，禁止机动车辆通行，小区出入口留设便道供小区人员出行。

　　2.启明西路(夹马营路—黄河设计院)保留双向四车道，其余部分全部封闭，小区出入口留设便道供小区人员出行。

　　(二)车辆绕行线路

　　经启明西路(万寿街—夹马营路)的机动车辆，可沿三井洞桥～启明西路～万寿街～利民西街～利民南街往返绕行。

　　(三)本次封闭施工结束后，即恢复道路通行，后期封闭施工待拆迁后另行通知。

　　(四)公交线路调整：由公交集团制定并发布。

　　温馨提示：过往车辆在行经过该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。

　　特此公告

洛阳市住房和城乡建设局
洛阳市公安局交警支队
洛阳市公交集团
2023年7月4日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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