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洛阳公交“妇幼专线”开通 医院职工和患者可免费乘坐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.05 09:56

　　“还是公交车方便啊，空间大，照顾小孩也方便，很舒服。”4日，洛阳市公交集团联合河南省第二儿童医院(洛阳市妇幼保健院文仲院区)开通运行定制公交“妇幼专线”，一名带孩子就医的市民在体验之余由衷点赞。

　　洛阳市妇幼保健院相关负责人说，该院通衢院区与省第二儿童医院实行“一体化管理、同质化服务”，骨干医生会定期轮转、坐诊。开通运行该定制公交，旨在方便群众就医和区域医疗资源调配。

　　洛阳市公交集团相关负责人介绍，“妇幼专线”在两院区之间往返，每天发车四班，一站直达，医院职工、患者均可免费乘坐。发车时间：每天7:50、9:00、10:00、15:00从通衢院区发车，每天8:30、9:30、11:30、18:20从文仲院区发车，发车站点均在两院区门前。

　　当天，记者乘坐该定制公交进行了体验，两个院区之间有十几公里路程，乘坐定制公交30分钟即可到达，中间无站。此外，车上还设有母婴专座，备有急救包，供有需要的乘客使用。

　　省第二儿童医院位于洛阳文仲大道，近日全面开诊。该院按照三级甲等专科医院标准建设，设置床位1500张，日均可满足5000人次门急诊需求。院内共设急诊重症医学科、儿童生长发育科、儿童内外科、妇产科、日间手术室、镇静中心等46个科室，开放床位353张，投入核磁、彩超、CT、呼吸机等1800台设备。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 实习生 李欣芯 通讯员 赵承 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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