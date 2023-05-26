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楼上楼下因噪声闹矛盾 法官民警联手化解纠纷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.05 09:07

　　楼上楼下邻里间因为噪声问题引发纠纷，继而导致互相辱骂。没想到，楼下住户用震楼器反击，楼上住户抄起钳子上门打斗。前不久，高新区人民法院法官和市公安局伊滨分局民警“庭所联动”，合力化解了这起纠纷。

　　张某夫妇和王某夫妇是伊滨区李村镇某小区的上下楼邻居。王某家住在楼上，张某家住在楼下，两家没想到竟会因噪声问题闹得不可开交。王某家日常的生活噪声致使张某夫妇长期无法正常休息，张某夫妇遂对王某夫妇进行辱骂。双方互不相让，火气更大，矛盾升级。

　　张某为了“反击”，用上了震楼器，双方关系越发紧张。2022年11月12日，张某妻子在家中再次听到楼上的噪声，于是从窗台对王某进行辱骂。王某听到后，情绪激动，回骂了几句后拎起家中钳子径直冲向楼下。双方因此发生打斗，各有损伤。

　　后来，公安机关依法对王某进行了处罚。今年6月上旬，张某夫妇也向法院提起民事诉讼，要求王某夫妇赔偿其各项损失。

　　高新区人民法院李村法庭受理该案后，本着构建和谐邻里关系的理念，启动“庭所联动”工作机制，联合公安机关合力化解纠纷。

　　“俗话说，远亲不如近邻。遇到问题多些宽容理解、学会换位思考，和谐的邻里关系能让大家更舒心、更开心。”“如果故意制造噪声扰民，达到一定程度就会违法，将要面临相应惩罚。”6月15日上午，该法庭法官高珊和辖区民警樊政威携手释法析理、耐心劝说、倾心调解，终于打开双方心结。原被告双方当场表示，今后在相处中会互相包容，被告王某当场对原告张某夫妇各项损失进行了赔付，矛盾纠纷得以实质性化解。

　　高新区人民法院和市公安局伊滨分局探索建立“庭所联动”工作机制，将社会矛盾化解和预防的关口进一步前移，推动派出所和法庭无缝对接、人民调解与司法调解有效衔接，形成整体合力，鼓励和引导当事人优先选择成本较低、利于修复关系的非诉讼方式解决纠纷，努力实现辖区内各类矛盾纠纷就地发现、就地调处、就地化解，高效化解了一大批矛盾纠纷。前不久，该机制被市中级人民法院、市公安局联合在全市推广。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 杜泽华)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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