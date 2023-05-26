时速60公里时看3秒手机 车辆会“盲开”50米

近期，我市持续开展货车交通违法行为专项整治行动，曝光了一批大型车辆驾驶人开车接打电话、肇事逃逸案例，提醒广大驾驶员要遵守交通规则，切勿心存侥幸，以身试法。

王某驾货车通过人行道时与行人张某发生碰撞致其受伤，张某经抢救无效死亡，王某驾车逃离现场。经交警调查，王某疲劳驾驶、超速行驶、闯红灯，承担事故的全部责任，且在造成致人死亡的交通事故后逃逸。法院认定王某犯交通肇事罪，判处其有期徒刑，并吊销其驾驶证，终生禁驾。这是我市交警部门近日曝光的一起货车肇事逃逸典型案例。

近期，我市持续开展货车交通违法行为专项整治行动，曝光了一批大型车辆驾驶人开车接打电话、肇事逃逸案例，提醒广大驾驶员要遵守交通规则，切勿心存侥幸，以身试法。

那么，哪些行为属于交通肇事逃逸？开车接打电话的隐患究竟有多大？记者采访了我市交警部门有关负责人。

肇事逃逸可能面临“终生禁驾”

“终生禁驾”是指公安交通管理部门根据《中华人民共和国道路交通安全法》对机动车驾驶人作出吊销机动车驾驶证，且终生不得重新取得驾驶证的行政处罚。

●这些行为属于交通肇事逃逸

事故当事人认为自己没有责任而驶离现场、报案后不履行现场听候处理义务、弃车离开事故现场后又返回等8种情况将被认定为交通肇事逃逸。

1.明知发生交通事故，交通事故当事人驾车或弃车逃离事故现场的。

2.交通事故当事人认为自己对事故没有责任，驾车驶离事故现场的。

3.交通事故当事人有酒后和无证驾车等嫌疑，报案后不履行现场听候处理义务，弃车离开事故现场后又返回的。

4.交通事故当事人虽将伤者送到医院，但未报案且无故离开医院的。

5.交通事故当事人虽将伤者送到医院，但给伤者或家属留下假姓名、假地址、假联系方式后离开医院的。

6.交通事故当事人接受调查期间逃匿的。

7.交通事故当事人离开现场且不承认曾发生交通事故，但有证据证明其应知道发生交通事故的。

8.经协商未能达成一致或未经协商给付赔偿费用明显不足，交通事故当事人未留下本人真实信息，有证据证明其是强行离开现场的。

●肇事逃逸将受到这样的处罚

造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪，由公安机关处200元到2000元罚款，可以并处15日以下拘留；交通事故构成犯罪后逃逸的，处3年以上7年以下有期徒刑；逃逸造成受害人死亡的处7年以上有期徒刑，由公安机关吊销机动车驾驶证，并终生不得重新领取该证件。

交警提醒广大驾驶人，发生交通事故后应立即停车，及时报案，注意保护现场，在力所能及的范围内抢救伤者或财物，并注意防火防爆，消除现场火灾隐患。待交警赶到现场后，要积极配合，协助现场调查取证。

开车接打电话，存在极大安全隐患

部分驾驶人在开车过程中习惯性接打电话，刷微信、微博、抖音，这些小动作往往存在极大的安全隐患。

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》相关条款明确规定，驾驶机动车不得有下列行为：拨打接听手持电话、观看电视等妨碍安全驾驶的行为，否则将被记3分并处罚款200元。

●看一眼手机，车辆能跑多远

以车辆时速60公里为例，低头看手机3秒钟，车辆会“盲开”50米。在紧急情况下，车辆刹车制动距离约20米，加上驾驶人的反应时间，后果不堪设想。

●开车玩手机，事故发生概率高

交警部门研究表明，开车时看手机，事故发生概率比正常驾驶时高20多倍；开车时接打电话，事故发生概率比正常驾驶时高2.8倍。

交警提醒，开车接打电话是交通违法行为。生命只有一次，不要心存侥幸，开车时任何电话都可以等会儿再接，任何消息都可以等会儿再回。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）