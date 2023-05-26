72岁老人走失3天 民警轮流将他背出山沟

日前，记者从汝阳县公安局得知一件事，一位72岁的老先生走失了3天，民警发动各种力量寻人，最终在山沟里找到老人，他们轮流将老人背了出来，所幸老人没有大碍。

日前，记者从汝阳县公安局得知一件事，一位72岁的老先生走失了3天，民警发动各种力量寻人，最终在山沟里找到老人，他们轮流将老人背了出来，所幸老人没有大碍。

6月26日上午，汝阳县公安局陶营派出所民警接到一起群众报警称，其父亲走失了，求助民警帮忙寻找。民警得知，孟先生是该县蔡店乡人，其父亲今年72岁，于6月25日下午从家中外出后走失，一家人到处寻找，通过一村民家门口的监控发现老人在陶营镇出现，因此求助陶营派出所民警。

民警了解情况后，立即在辖区各村的反诈宣传微信群和朋友圈里发布寻人信息，同时分兵多路，开展走访寻找工作。然而，经过一天寻找，大家没有找到老人的踪迹。

转机出现在6月27日17时许，陶营派出所教导员苗红桥接到陶营镇姚沟村一名村民的电话称，其在附近山沟里发现一位老人，疑似走失的孟老先生。他和同事王少武、刘宇通马上出动。因山路崎岖，警车难以到达现场，几个人徒步跋涉了近3公里，沿山路下到沟底，终于找到在泥坑里坐着的老人，经核实正是要找的孟老先生。

因走失时间较长，孟老先生的身体比较虚弱，苗红桥等人轮流将他背出山沟，并拿来食物和水。孟老先生的家人闻讯赶来，看到老人并无大碍，连连对民警的帮助表示感谢，随后将老人接走。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 袁胜洋）