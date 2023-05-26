走进阿尔茨海默病患者家庭 了解他们的故事

近日，电影《我爱你》热映，该片聚焦老年群体现实生活和情感世界，好评如潮。

阿尔茨海默病正“吞食”着父亲的记忆，兄妹几人只能尝试通过让他做做算术题等方式进行认知锻炼

近日，电影《我爱你》热映，该片聚焦老年群体现实生活和情感世界，好评如潮。

影片中，梁家辉和叶童饰演了一对老年夫妻。由叶童饰演的赵欢欣生动呈现了阿尔茨海默病患者的迷失与痛苦，同时这对夫妻的故事也勾勒出了世间最美妙炽热的情愫，传递出执手到老的爱情真谛，引发观众强烈共鸣。

失智、失用、失认……阿尔茨海默病，就像是记忆的橡皮擦，一点点擦去患者的记忆。近日，记者走进我市部分患者家庭，听他们讲述如何照料患者的故事。

我们爱父母，不会因他们患病而改变

●讲述人：张绍光

●年龄：55岁

●家庭档案：母亲李桂珍，90岁，10年前查出前额叶脑萎缩，前几年因生活不能自理住进养老院。父亲张玉林，88岁，去年确诊为阿尔茨海默病，现在由保姆照看。

端午假期，我忙完工作，从北京赶回洛阳，带父亲去养老院看望母亲，陪老人过节。

我们从养老院一回到家，父亲就忘了刚经历的事，央求着我们带他去医院看母亲。我这才明白，父亲还挂念着我母亲去年感染新冠病毒住院的事，事实上，母亲住院没多久就出院了。

阿尔茨海默病，正在快速“吞食”着父亲的记忆。

“今天是最好的状态，以后不会比现在更好了”

我的父母祖籍在河北，二十世纪五六十年代，他们为支援洛阳建设而到了这里。母亲曾是中小学教师，一辈子治学严谨，获过很多荣誉。父亲在一家国企工作，从管理岗位上退休。不管是在工作还是生活中，老两口都是很严谨的人。

父母辛苦一辈子，育有三个子女。我们成家后都在外地工作生活，父母不愿麻烦我们，多数时间都住在洛阳。当我们都忙于照顾个人小家，以为父母还和从前一样年轻时，其实他们已经老了。

第一次明显的感受是在10年前，我接到母亲电话，她问：“小光你有孩子吗？现在上几年级了？”

我最初只觉得奇怪，母亲怎么会忘了我结婚多年、孩子早已上学的事？那次，聊了一会儿后，母亲猛地说想起来了，可没过几分钟又问了同样的问题。我这才意识到不对劲儿，她可能病了。后来，我们带母亲去医院检查发现，母亲患了前额叶脑萎缩，已经有了记忆障碍。这种病和阿尔茨海默病一样不可逆，但早发现可以及时用药干预。

那时候，家里因为这事，气氛很微妙。母亲因突然变得丢三落四而自责，一辈子严谨温和的父亲则会对忘性大的母亲发脾气。我们理解父亲的心情，后来也劝导父亲，聊得最多的话就是“今天是最好的状态，以后不会比现在更好了”。

母亲的心里还留着亲人的位置

父亲听了我们的劝导和医生的建议，终于接受了母亲生病的事实。之后，他像换了个人似的，再也没有对母亲发过脾气，开始耐心照料母亲的衣食住行，甚至还主动进厨房做饭。要知道，父亲以前从没掌过勺。

通过这次改变，我们兄妹几人也意识到，成年人能教育孩子，是因为孩子在学习成长；成年人不能教育年迈的父母，因为疾病和衰老并非父母能左右。所以，我们要主动接纳、包容父母在晚年的变化，尽可能多陪伴他们。

让我们兄妹几人意外的是，这几年，因为担心母亲出门忘了回家的路，80多岁的父亲开始网购不同样式的定位器。在家里，父亲在显眼位置贴上各种字条，譬如遥控器上贴着按键提示，座机电话上贴着联系子女的快速拨号键，门上贴着写有“出门记得带手机”的字条等。在父亲的细致照顾下，母亲的病情发展并不快。

后来，母亲还是逐渐忘了很多事，但还记着最亲的人和最重要的事。譬如，母亲常念叨“你们要注意，对孩子要多表扬少批评”。再譬如，在家庭聚会上，母亲看见家人后说“我不知道你叫啥，但我知道你是亲人”。母亲的一句话，听哭了在场的所有人，因为，她的心里还留着亲人的位置。

随着时间推移，父亲已经无法照顾病重的母亲。我们只好将母亲送进养老院，找专业人员照顾。

“去年还做两位数的算数题，现在只会做一位数的”

老伴儿不在身边后，父亲也发生了一些变化。去年，父亲很少再在网上购物，并且时常在家庭微信群里频繁转发相同内容的文章和图片。我们请来照顾父亲的保姆也说，父亲偶尔会大半夜要求出门扔垃圾，有时候会搬着梯子拔空调插座，有时候会反复拨打同一个号码，有时候会早晚不分……

我们带着父亲去检查，父亲被确诊为阿尔茨海默病。在及时用药后，父亲的病情有所缓和，但他仍然表现出明显的逻辑混乱与时间偏差等情况，我们知道，这已无法逆转。

面对父母的情况，我们兄妹几人知道我们能做的很有限，所以定期回家照顾父亲，尝试让他做做算术题、抄抄报纸、看看照片进行认知锻炼。父亲也在逐渐接受自己的变化，前段时间还自我调侃：“去年还做两位数的算数题，现在只会做一位数的。”

我们也从医院的专家那里了解到，这些年里，我的父母从来没有出现过极端行为，主要是因为发现得早、治疗及时、看护较好，同样重要的还有家人对他们的态度。

作为儿女，看到父母因为疾病加速衰老，我有时候会难过。但对一些老人来说，疾病是生命的一部分，衰老和遗忘并不是父母的错，我们要学会接纳他们的改变。

我们爱父母，不会因为他们患病而改变。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 实习生 肖雅飞 文/图)