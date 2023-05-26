“总经理”要求转账50万元 反诈宣传助会计发现疑点

“多亏了社区民警日常的反诈宣传，让我幸免电信网络诈骗，也让公司避免了50万元损失。”日前，想起前几天收到的一条来自“总经理”的信息，我市某公司会计陈女士庆幸地说。

“多亏了社区民警日常的反诈宣传，让我幸免电信网络诈骗，也让公司避免了50万元损失。”日前，想起前几天收到的一条来自“总经理”的信息，我市某公司会计陈女士庆幸地说。

事情发生在6月26日。当天16时许，陈女士在钉钉上收到该公司总经理的一条信息，内容是让她给一个客户转账50万元。

这条信息让陈女士心生疑虑，她想起前几天社区民警到公司做反诈宣传，其中就重点讲解了“冒充熟人”的诈骗。她当即与公司总经理电话联系，总经理称其在外地出差并没有此事。

“潘警官，有人用我们公司总经理的钉钉发信息，让我给一个账户转账50万元……”陈女士见钉钉信息的发送人确实用的是总经理的头像，想求助民警弄清原因，也避免其他同事被骗，于是立即联系社区民警。

接到陈女士的电话后，市公安局洛龙分局开元路派出所社区民警潘书兴根据经验判断，她遭遇了“冒充领导”诈骗，并与值班民警陈明豪等一起赶往现场处置。

“给你发信息的‘总经理’，不是你们真正的总经理，而是骗子盗用总经理钉钉头像注册的账号，然后添加你为好友。”处警民警详细查看陈女士手机的钉钉软件后，为她找到了原因，并提醒她立即拉黑对方，警惕对方加入公司钉钉内部群，避免其他同事上当受骗。

随后，潘书兴再次向这家公司员工现场讲解了电信网络诈骗的类型及案例，提醒大家在日常工作生活中，接到要求转账的电话、信息时一定要提高警惕，在转账前务必当面或电话确认，避免被诈骗。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 孙旭）