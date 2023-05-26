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代驾卷走车内4100元 他最终为此付出代价
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.05 08:49

　　酒后找代驾，最好通过线上平台。近期，市民王女士在酒吧门口找了一个代驾，结果车内的4100元现金被对方卷走。最终，这个代驾为自己的行为付出了代价。

　　前不久，洛龙公安分局巡特警大队民警张鸿宇接到一起报警称，在新区体育馆附近，一名车主车里的财物被盗。他和同事见到报警人王女士得知，前一天晚上，王女士与几个朋友在一家酒吧喝酒，其中一个朋友将钱包放在了她车里。其间，这个朋友喝醉了，王女士等人在酒吧门口找了一个代驾，送朋友回酒店。大家将朋友送到酒店房间，出来后发现代驾不辞而别。次日上午，王女士接到朋友打来的电话要钱包，她才发现朋友钱包里的4100元现金不见了，怀疑是代驾所为，遂报警求助。

　　“王女士是通过线下找的代驾，不清楚代驾的身份。”张鸿宇说，他和同事通过调取酒吧等处的监控视频，查到代驾的体貌特征，而后经过大数据比对，确认此人为孙某，新安县人，曾有盗窃前科。

　　很快，办案民警发现孙某在新安县的活动轨迹，赶过去将其抓获。目前，孙某已被采取刑事强制措施，被盗钱财也被追回。为表感谢，王女士特意制作了锦旗送给民警。

　　民警提醒市民，通过代驾平台选择代驾可有效避免此类事情发生，如遇其他纠纷也便于维权。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 通讯员 方楚）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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