抢抓产业风口 拓展国内外市场

近日，在位于宜阳县先进制造业开发区的洛阳博盈轴承有限公司，工人们正在生产、装配和检测一批高精度机床转台轴承。

近日，在位于宜阳县先进制造业开发区的洛阳博盈轴承有限公司，工人们正在生产、装配和检测一批高精度机床转台轴承。 近日，在位于宜阳县先进制造业开发区的洛阳博盈轴承有限公司，工人们正在生产、装配和检测一批高精度机床转台轴承。 该公司是一家集精密轴承设计、研发、制造、销售于一体的高新技术企业。目前，该公司正抢抓精密轴承产业发展风口，加快技术研发创新，推动产品广泛应用于航空航天、光学仪器、精密机床等领域，进一步拓展国内外市场。（洛报融媒·洛阳网记者 董格非 通讯员 李瑞斌 摄）