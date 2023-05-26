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抢抓产业风口 拓展国内外市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.05 08:45

　　近日，在位于宜阳县先进制造业开发区的洛阳博盈轴承有限公司，工人们正在生产、装配和检测一批高精度机床转台轴承。

　　该公司是一家集精密轴承设计、研发、制造、销售于一体的高新技术企业。目前，该公司正抢抓精密轴承产业发展风口，加快技术研发创新，推动产品广泛应用于航空航天、光学仪器、精密机床等领域，进一步拓展国内外市场。（洛报融媒·洛阳网记者 董格非 通讯员 李瑞斌 摄）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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