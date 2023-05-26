中航光电成功入选“中证国新央企ESG成长100指数”

日前，记者从中航光电科技股份有限公司获悉，凭借在ESG(即环境Environmental、社会Social和治理Governance单词首字母的缩写)方面的优异表现、良好的盈利能力和成长性，该企业成功入选“中证国新央企ESG成长100指数”。

日前，记者从中航光电科技股份有限公司获悉，凭借在ESG(即环境Environmental、社会Social和治理Governance单词首字母的缩写)方面的优异表现、良好的盈利能力和成长性，该企业成功入选“中证国新央企ESG成长100指数”。

ESG是当前国际社会衡量企业可持续发展能力的三大维度。“中证国新央企ESG成长100指数”从中央企业所属上市公司中选取ESG综合得分靠前、盈利能力较强、成长性较高的证券作为指数样本，体现了中央企业规模和速度、质量和效益、发展和安全的有机统一。

作为央企控股上市公司，中航光电近年积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在“连接，美好生活”的社会责任愿景下，持续创造与发挥在环境、社会和经济中的企业价值，通过聚焦连接主业、服务国家战略、践行绿色发展、科技低碳赋能、应对气候变化、增进社会福祉等多项工作，在践行ESG发展理念、履行企业社会责任的同时，以绿色低碳转型为基准提升内部管理效能，加速推动企业可持续发展。

“成功入选‘中证国新央企ESG成长100指数’，充分体现了资本市场对企业综合治理能力、业绩指标及履行社会责任情况的认可，也将对中航光电进一步完善ESG管理体系、提高ESG绩效起到积极推动作用。”中航光电相关负责人表示，该企业将持续开展高质量ESG实践，把全面ESG管理融入发展战略，不断培育和打造核心竞争力，进一步提升可持续发展能力，为推动社会经济高质量发展贡献更多力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 高扬）