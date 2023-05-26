洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中航光电成功入选“中证国新央企ESG成长100指数”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.05 08:39

　　日前，记者从中航光电科技股份有限公司获悉，凭借在ESG(即环境Environmental、社会Social和治理Governance单词首字母的缩写)方面的优异表现、良好的盈利能力和成长性，该企业成功入选“中证国新央企ESG成长100指数”。

　　ESG是当前国际社会衡量企业可持续发展能力的三大维度。“中证国新央企ESG成长100指数”从中央企业所属上市公司中选取ESG综合得分靠前、盈利能力较强、成长性较高的证券作为指数样本，体现了中央企业规模和速度、质量和效益、发展和安全的有机统一。

　　作为央企控股上市公司，中航光电近年积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在“连接，美好生活”的社会责任愿景下，持续创造与发挥在环境、社会和经济中的企业价值，通过聚焦连接主业、服务国家战略、践行绿色发展、科技低碳赋能、应对气候变化、增进社会福祉等多项工作，在践行ESG发展理念、履行企业社会责任的同时，以绿色低碳转型为基准提升内部管理效能，加速推动企业可持续发展。

　　“成功入选‘中证国新央企ESG成长100指数’，充分体现了资本市场对企业综合治理能力、业绩指标及履行社会责任情况的认可，也将对中航光电进一步完善ESG管理体系、提高ESG绩效起到积极推动作用。”中航光电相关负责人表示，该企业将持续开展高质量ESG实践，把全面ESG管理融入发展战略，不断培育和打造核心竞争力，进一步提升可持续发展能力，为推动社会经济高质量发展贡献更多力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 高扬）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
    咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
    咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
        “我之前咳嗽得厉害，这两周不咳了，但觉得嗓子里有痰。”近日，67岁的张先生来电咨询，想问问咳嗽好了后的...
  • ·夏季腋窝出汗太多怎么办
  • ·炎炎夏日 小心红眼病来袭！
  • ·吹空调会诱发哮喘？
    		•
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新消息！洛阳终止市级防汛四级应急响应
  • 公积金利息已到账 查查你收到了多少？
  • 江凌与中铁（上海）投资集团董事长王...
  • 如何给新生儿办理医保和报销就医费用...
  • 全省首个！洛阳实现行业综合监管“进...
  • 中州时代新能源生产基地项目建设正酣 ...
  • 老城区丽都社区第二批700套安置房交付
  • 洛阳37℃以上高温持续 注意防暑降温
  • 生命至上！洛阳织密汛期防溺水“安全网”
  • 涧西区重庆路一社区搭建“益邻共享角...
    		•
    百姓呼声
    恶性肿瘤在不在大病医保的报销范围？
    购车补贴申请能否追加？市商务局回复
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    夹竹桃盛开

    月夜

    隋唐细雨为荷来

    荷花香满池
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605