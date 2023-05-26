洛阳国企干部深入深圳创投机构跟班学习

“深圳资本、资源高度集中，在这里每时每刻都能感受到资本在推动产业发展中的巨大作用。”在深圳市鲲鹏一创私募股权投资公司跟班学习3个月后，孟津区国有资产经营管理有限公司董事长史炎军深有感触。

深圳天使母基金成果展板

“深圳资本、资源高度集中，在这里每时每刻都能感受到资本在推动产业发展中的巨大作用。”在深圳市鲲鹏一创私募股权投资公司跟班学习3个月后，孟津区国有资产经营管理有限公司董事长史炎军深有感触。

深圳的快速发展离不开资本尤其是创投资本的大力支持。自4月以来，我市跟班学习国企干部深入深圳国资创投、民营创投机构学理念、学经验、学管理，既学习借鉴深圳的成功经验，又积极联系对接各种资本，撬动更多资源助推洛阳产业发展。

在围绕国家所需、推动战略性新兴产业发展方面，深圳国有创投资本、政府引导基金发挥了显著作用，深圳天使母基金就是其中的典型。

2018年，深圳市政府牵头成立第一只天使引导基金——深圳天使母基金，这也是全国第一只100%投向天使期的母基金。“这只基金主要投早、投小、投科技，以政府引导基金的方式撬动社会资本参与，加快企业成长。”洛阳诚助实业发展有限责任公司总经理孟庆凯在深圳市天使投资协会跟班学习，对深圳天使母基金运行较为了解。

截至目前，深圳天使母基金团队对已完成有效决策的子基金实际出资超62亿元。子基金投出天兵科技、云豹智能、思谋科技等多只“独角兽”，带动了大批基金管理机构、全球资金和项目落地深圳。

“在政府引导基金引领带动下，深圳已形成基金矩阵，逐步构建起日益成熟的创投生态体系，在区域经济发展中发挥着越来越重要的作用。”孟庆凯表示。

除国资创投机构外，深圳民营创投机构数量多、活跃度高，为深圳的科创企业、经济发展作出巨大贡献。

洛阳市轨道交通集团审计部经理孟宪升在深圳市邻山至远资本有限公司跟班学习。“这是一家专注于投早、投小的民营创投机构，主要进行股权投资。”孟宪升说。

孟宪升介绍，在投资方向上，该机构时刻紧跟国家政策导向、紧盯产业链的关键点，进行精准投资；在投资专业性上，其不断增强对产业的认知和积累，一对一地紧盯技术进步态势和商业化路径，并持续跟进和挖掘优秀科创企业；在投资决策上，其拥有一套完整、成熟的投资流程，投资更加高效、务实。

“既专业专注，又务实高效，深圳民营创投机构始终瞄准深圳创新发展方向，为深圳各类创新主体、技术攻关、产业升级提供源源不断的‘活水’，更好助力创新企业的成长。”孟宪升表示。

从改革开放最前沿回到洛水之滨，洛阳应该如何借鉴深圳成功经验？

跟班学习干部、洛阳LYC轴承有限公司副董事长王军表示，深圳资金、资本密集，人才技术密集，科技企业密集，资本运作氛围浓厚。“在深圳，项目在寻找资本，资本也在寻找项目，资本和项目互相需要、互相促进。”他表示，洛阳产业基础雄厚，应在培养科技含量高、成长性强的好项目上多下功夫，吸引资本前来投资，用好资本“活水”，浇灌实体经济。

“在学习和融入的过程中，大家逐渐认识到，深圳作为资本、创新、人才的高地，由于地理位置和区域环境的不同，与洛阳完全处于错位竞争，可实现互补式发展。”洛阳国企干部赴深圳跟班学习班领队、临时党支部书记，洛阳国晟集团副总经理樊齐森表示，本次跟班学习结束后，他们将积极总结经验、整合资源，争取形成一批学习成果，在下一步国企改革发展中实践应用，努力让深圳的资本和人才，虽不为洛阳所有，但可为洛阳所用，形成洛深双向奔赴、合作共赢之势。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）