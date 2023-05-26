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又一休闲好去处！伊东渠城区段全线通水
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.05 08:35

　　昨日，记者在伊滨区伊东渠沿线看到，该渠城区段已全线通水，河道两侧景观绿化工程正在有序施工。

　　伊东渠河道治理及景观绿化工程位于伊滨区南部，西起二广高速，东至汉魏大道，城市规划区内总长约10千米，在满足防洪、灌溉功能的前提下，以生态恢复为基础，打造集健身、游憩、教育等于一体的复合型滨水生态廊道。

　　“我们在建设初期先对河道两侧的建筑垃圾进行清运，对渠道内杂树、杂物及淤泥进行了清理，让被遮掩住的伊东渠显现原貌。”洛阳国展资产管理有限公司该工程负责人徐其威介绍，自开工以来，施工单位累计投入1000余人、机械设备500余台。根据伊东渠整体规划、设计要求，伊东渠上游整体河道渠底宽度为8米，下游为20米，整体设计达到50年一遇防洪标准。针对河道坡度大、衬砌浇筑不稳固的难点，施工团队创新总结出锚杆法，在保障河道边坡稳固性的同时，节约施工成本，有效缩短工期。伊东渠河道治理工程的建设完成，增强了渠道通水、泄洪能力，有效收纳城市区南部排泄的雨水，保障汛期主城区的安全。

　　目前，伊东渠景观绿化工程正在加紧施工，上游河道两侧部分园林景观建设工程已完工，可供游客休憩游玩。据了解，伊东渠沿线还将设置公共厕所、机动车停车位等配套设施，在充分发挥伊东渠防洪、灌溉功能的同时，建成市民休闲娱乐的新场所。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 季新一 通讯员 潘佳鑫 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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