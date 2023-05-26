暑期爱心托管班 让孩子们有了好“趣”处

创意绘画、科学实验、经典诵读、研学课程……3日上午，老城区总工会爱心托管班、老城区法院暑期爱心托管班、瀍河区塔湾街道总工会爱心托管班开班，为职工家庭解决暑期带娃难题，让孩子学习多样知识，度过有意义的暑假时光。

编者按

进入7月，我市中小学生陆续进入暑假时间。“双减”落地后的又一个暑假，孩子们如何度过？有哪些安全注意事项？“官方带娃”又有哪些新服务？今起，本网将推出《玩转暑期·呵护童年》系列报道，带您打探托管班，玩转夏令营，解锁新玩法，以期让孩子们玩得开心、学得充实、收获满满。

快乐暑假

创意绘画、科学实验、经典诵读、研学课程……3日上午，老城区总工会爱心托管班、老城区法院暑期爱心托管班、瀍河区塔湾街道总工会爱心托管班开班，为职工家庭解决暑期带娃难题，让孩子学习多样知识，度过有意义的暑假时光。

在老城区法院办公大楼内，记者看到，31名4岁至11岁的法院干警子女正在参加开班仪式，领取学习用品。在这里，孩子们有单独的教室、午休室，还可以利用法院内的健身场所、阅览室等开展多样活动，一日三餐由老城区法院职工餐厅提供。

6月初，老城区法院工会就开始了暑期爱心托管班准备工作，在汲取去年办班经验的基础上，今年新购置了部分学习用品、体育器材等，对活动场所进行安全检查和专项清理。同时，该单位特邀2名经验丰富的托管老师，针对不同年龄段孩子设置了兼具实用性、趣味性的文化课程、运动课程和博物馆研学活动，通过“托” “管”“教”的方式，确保孩子们在假期学有所得。

“孩子们在单位办的托管班里学习，我也能安心工作，即便加班或出去执行任务，也不会有后顾之忧。”该法院执行局的田振国说。

当天开班的还有老城区总工会爱心托管班和瀍河区塔湾街道总工会爱心托管班。老城区总工会爱心托管班设在老城区道北路街道办事处，设置有兴趣拓展、文体活动、DIY手工、红色教育宣传等特色课程。瀍河区塔湾街道总工会爱心托管班为期2个月，为孩子提供作业辅导、兴趣拓展、安全教育等服务。

开办暑期爱心托管班是市总工会突出办好“二十件实事”目标任务之一。今年，全市各工会组织将积极探索服务职工新模式，搭建更多规范化、多元化、多层次托管托育服务主阵地，全年开办爱心托管班80个，服务职工家庭3000个。

“今年，我们将在扩大覆盖面上增广度，在深化实践上加力度，在提升服务上升温度，真正把托管托育工作做到职工的心坎上。”市总工会女职工委员会主任郭俊惠说，各级工会将从孩子们的需求出发，不断丰富服务内容，更加科学设置托管课程，提升孩子们在德、智、体、美、劳等方面的素养。按照年初安排，我市今年将选树命名20家市级示范爱心托管班。

今年暑期，我市将有更多机关、企业、社区开办形式多样、内容丰富的暑期爱心托管班，为双职工家庭解除后顾之忧，本网将持续予以关注。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 实习生 闫雪婷 通讯员 任旭东 文/图）