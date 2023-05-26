让邻里中心成为家的延伸

记者近日从市文明办了解到，按照相关计划，今年我市计划建设邻里中心280个，截至目前，已建成93个，其中城市区建成77个，各县建成16个。在邻里中心建设过程中，我市鼓励各街道、社区、小区，充分整合自身优势资源，以居民需求为导向，持续做好“一中心一特色”，让邻里中心真正成为群众“家的延伸”。

记者近日从市文明办了解到，按照相关计划，今年我市计划建设邻里中心280个，截至目前，已建成93个，其中城市区建成77个，各县建成16个。在邻里中心建设过程中，我市鼓励各街道、社区、小区，充分整合自身优势资源，以居民需求为导向，持续做好“一中心一特色”，让邻里中心真正成为群众“家的延伸”。

因需而设，邻里中心为居民心愿买单

“社区邻里中心的教育、托育服务，对我们这样的二胎家庭来说太重要了！”近日，西工区014社区居民韩悦下班后，来到航空邻里中心“四点半课堂”接上儿子，又来到社区少儿托辅中心接上女儿，然后一起回家。“多亏了社区邻里中心为我们解决带娃的后顾之忧。”韩悦说。

该邻里中心相关负责人介绍，航空邻里中心为单位型社区邻里中心，014社区有不少双职工家庭，带娃问题一直排在群众“心愿清单”的靠前位置，因此，邻里中心在设置之初就将“如何帮群众带娃”这一问题纳入重点工作来考虑。

该邻里中心开设“四点半课堂”，建立未成年人活动室，提供图书阅览延时服务；建设社区少儿托辅中心，提供全日托、半日托等多样化的托育服务……“目前，我们已为500多个家庭提供了辅助带娃服务，这成为我们邻里中心的一大特色。”该负责人说。

除了航空邻里中心，伊滨区新源嘉苑邻里中心在建设之初就通过“线上+线下”问卷调查的形式，收集民意4576条，完善、新增裁缝、理发、日间照料等35项服务；洛龙区石油社区邻里中心真正实现居民参与建设、支持建设、共享建设……当下，我市正有越来越多的邻里中心主动为居民心愿买单。