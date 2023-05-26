第十五世炎帝参卢，与轩辕黄帝在阪泉之战中失败，远迁南方。神农王朝的九黎族首领蚩尤，被推举为天子，成为第十六世炎帝。蚩尤的都城在汝阳蛮城岭。炎帝蚩尤誓师讨逆，与轩辕黄帝展开连年征战，最后虽败犹荣，被历代尊为战神。

第十五世炎帝参卢，与轩辕黄帝在阪泉之战中失败，远迁南方。神农王朝的九黎族首领蚩尤，被推举为天子，成为第十六世炎帝。蚩尤的都城在汝阳蛮城岭。炎帝蚩尤誓师讨逆，与轩辕黄帝展开连年征战，最后虽败犹荣，被历代尊为战神。

壹

蚩尤的都城在汝阳

《路史·炎帝》说：“蚩尤，姜姓，炎帝之裔也。”《逸周书·尝麦篇》云：“昔天之初，诞作二后，乃设建典。命赤帝分正二卿，命蚩尤宇于少昊，以临四方。” 《路史·炎帝》云：“炎帝参卢是曰榆冈，居空桑，政束急务，乘人而斗其捷；于是诸侯携贰，乃分正二卿，命蚩尤宇于小颢，以临西方，司百工。”

《逸周书》说的“赤帝”，就是《路史》说的第十五世炎帝参卢；“少昊”，就是“小颢”，这是神农王朝的手工业部族。所谓“宇于少昊”，指让蚩尤管理少昊氏。

神农王朝与夏商周一样，实行的是分封制，由无数方国组成，最强大的方国是九黎国。《吕氏春秋·荡兵》高诱注：“蚩尤，少皥氏之末，九黎之君名也。”《战国策·秦一》高诱注：“蚩尤，九黎氏之君。”《史记·五帝本纪》《正义》引孔安国曰：“九黎君，号蚩尤是也。”蚩尤就是强大的九黎国君主。

河南大学教授李玉洁《炎帝、黄帝、蚩尤与西泰山研究》说：九黎国“在今河南省汝阳、鲁山、嵩县交会地区”。《说文》云：“滍，水。出南阳鲁阳尧山，东北入汝。”《水经·汝水注》云：汝水至“尧山西岭下，水流两分；一水东经尧山南为滍水也，即经所言滍水出尧山矣。一水东北出为汝水……”这里的“滍水”，当是因蚩尤在此居住而留下的地名。

去年7月26日，由河南省嫘祖文化研究会、汝阳鬼谷子研究会主办的中国史前岩画汝阳高峰论坛，在汝阳古严庄遗址举办。古严庄遗址位于汝河北岸的蛮城岭南原，是利用自然地势，用生土下挖方式建造的一座史前古城。经初步试掘，出土大批文物，包括大型房屋基址，特别重要的是出土了一大批用伊川缸组成的成人二次葬瓮棺葬群。

在该遗址周边10平方公里范围内，发现一处大型史前凹穴岩画群。凹穴岩画，指在石头、石壁上，用敲凿和研磨的方法制作而成的凹穴状的岩画形式。蛮城岭史前凹穴岩画群中的这种岩画，有日月、星象、动物、植物、山峰、连珠、棋盘形等各种图案。很多图案，和伊川缸上的图案是相同的。

蛮城岭史前凹穴岩画群的发现者、洛阳著名学者王进才，发表了题为《古严庄遗址与蛮城岭凹穴岩画》的主题报告。他说，文献记载的蚩尤之图腾，正是伊川缸所标示之符号，也是蛮城岭史前凹穴岩画群常见之符号。并且，此类文化现象，在仰韶文化时期，集中出现在以蛮城岭为中心的河洛地区，说明这里是上古苗蛮集团即九黎国的重要聚落区，也就是说，这里是蚩尤之都。

经过认真讨论，与会几十位专家一致同意上述观点。河南大学教授李玉洁在会议总结讲话中说，这次高峰论坛的重要成果是，讲透了史前凹穴岩画和成人瓮棺葬、伊川缸的关系。将凹穴岩画和伊川缸确定为苗蛮集团的代表性器物，是这次论坛最大的成果。

伊川缸是仰韶文化时期的瓮棺葬具，因此类葬具最早出土于伊川县土门遗址而得名。

贰

蚩尤的历史功勋

九黎族就是我国最早发明天文历法，能够“绝地天通”、识“天道”的部族。

《国语·楚语下》说，少昊之末年，九黎乱德，民神混杂，嘉谷不生；后来九黎族后裔与黄帝族后裔发生战争时，没有人管理编订历法。直至九黎被灭，颛顼重新任命九黎族之裔，即“命南正重司天以属神，命火正黎司地以属民，使复旧常，无相侵渎，是谓绝地天通。尧复育重黎之后，不忘旧者，使复典之。以至于夏商，故重黎氏世叙天地，而别其分主者也。其在周，程伯休父其后也”。这里所说的“重”“黎”“羲氏”“和氏”“重黎氏”“程伯休父”，皆是九黎之后裔。也就是说，中国历代掌天文历法者，皆是九黎族及其后人。

《管子·短语》云：“昔者黄帝得蚩尤而明于天道。”说明黄帝的天文历法知识是从蚩尤处学习来的。蚩尤及其九黎族才是天文历法的创造者。天文历法的出现，使中国农耕文明向前大大迈进一步。

蚩尤是最早用金属制造兵器械的军事家。《管子·地数》记载：“葛卢之山发而出水，金从之。蚩尤受而制之，以为剑、铠、矛、戟；是岁，相兼者诸侯九。雍狐之山发而出水，金从之。蚩尤受而制之，以为雍狐之戟、芮戈。是岁相兼者诸侯十二。故天下之君，顿戟一怒，伏尸满野，此见戈之本也。”蚩尤得到“葛卢之山” “雍狐之山”之金，制造剑、铠、矛、戟。

明朝陈耀文《天中记》卷五十云：“金起汝汉，葛卢山发而出金，蚩尤取以为铠;雍孤山发而出金，蚩尤取以为戟。”这是历史上对“葛卢之山”“雍狐之山”唯一的解释，认为这两座山在“汝汉”之间，即汝水和汉水之间。

当时，我国已经出现铜的冶炼技术，仰韶文化遗址就出现有黄铜块，龙山文化遗址中多发现有铜器。如登封王城岗四期H617内出土青铜器残片，汝州煤山遗址中出土铜坩埚，及熔铜炉残壁及铜液痕迹。这些资料表明，在仰韶文化和龙山文化时期，河洛地区青铜器的冶炼和使用已经比较普遍，这个时期已经进入早期铜器时代。这些遗址，皆在蚩尤所活动的地域。考古遗址的年代也与蚩尤活动的年代相符，因此与蚩尤密切相关。

叁

蚩尤继位为炎帝

阪泉之战后，第十五世炎帝参卢战败而南迁，轩辕夺取其都城空桑，在此称帝，号黄帝。《路史·炎帝》说：“蚩尤产乱，出羊水，登九淖，以伐空桑，逐帝而居于浊鹿，兴封禅，号炎帝。”

九淖，就是九皋山。空桑，在九皋山南麓。“逐帝而居于浊鹿”，是黄帝逃到浊鹿，蚩尤攻克浊鹿，黄帝渡河北逃。蚩尤称帝，光复神农王朝，他就是第十六世炎帝。浊鹿，在今洛阳偃师东。

炎帝蚩尤誓师讨逆，大军渡过黄河，进入冀州，即今河北、山西地区，涿鹿之战的主战场移到冀州。

涿鹿之战非常残酷。晋代王嘉《拾遗记》卷一曰：“昔黄帝除蚩尤及四方群凶并诸妖魅，填川满谷，积血成渊，聚骨如岳。数年中血凝如石，骨白如灰，膏流成泉，故南方有肥泉之水，有白垩之山，望之峨峨如霜雪矣。又有丹丘千年一烧，黄河千年一清，至圣之君以为大瑞。丹丘之野多鬼血化为丹石，则玛瑙也；不可砍削雕琢，乃可铸以为器也。”

《拾遗记》尽管有些夸张成分，如文中所言，民众之尸体，聚骨如岳、骨白如灰；民众之鲜血，膏流成泉、积血成渊、血凝如石；这次战争死伤之惨重是不言而喻的。古代战争，既无消炎药，又无较好的医疗条件，“一将功成万骨枯”是必然的。战争之残酷，死伤之惨重，在涿鹿大战之前是罕见的。

黄帝屡战屡败，他逃到北方草原，请来了熊、罴、貔、貅、貙、虎六个北狄部族，与炎帝蚩尤决战于中冀，炎帝蚩尤大败而被擒杀。这就是《帝王世纪》说的：黄帝“使力牧、神皇直讨蚩尤氏，擒之于涿鹿之野；使应龙杀之于凶黎之丘，五十二战而天下大服”。

实际上，黄帝弑君，天下大乱。《龙鱼河图》云：“天下复扰乱，黄帝遂画蚩尤形象以威天下，咸谓蚩尤不死；八方皆为殄灭。”意思是，黄帝也无法收拾残局，只好把蚩尤的画像挂出，欺骗蚩尤的部族成员说蚩尤没有死，然后使蚩尤的部族成员放松警惕、放下武器，等待其首领蚩尤的归来。黄帝再乘其不备而将其殄灭。

为了安抚天下，黄帝在凶黎之丘建炎帝蚩尤陵，将凶黎之丘改名为羊头山。炎帝蚩尤陵历代重修，现仍存，在今山西省高平市。

肆

蚩尤被尊为战神

西周时期，每逢战争军中都是要祭祀神灵的，祭祀的神灵就是蚩尤。《周礼·春官·小宗伯》小宗伯之职：“凡四时之大甸猎祭，表貉则为位。”郑玄注：“貉师，祭也；貉读为十百之百，于所立表之处为师祭造军法者，祷气势之增倍也。其神盖蚩尤，或曰黄帝。”

宋朝卫湜《礼记集说》卷二十九云：“为师祭造军法者，祷气势之増倍其神，盖蚩尤、或曰黄帝也。”

这里所说的“师祭造军法者”，即古代战争之前祭祀的战神，是黄帝？或是蚩尤？其实说是黄帝，是有溢美之嫌的。中国古代，胜者王侯败者贼，因涿鹿之战中黄帝是胜利者，所以就把这个光环送给黄帝；但实际蚩尤才是真正的军法的制造者，被师祭的战神。

秦始皇在祭泰山之时，所祭的“泰山八神”，就有蚩尤。《史记·封禅书》记载：“三曰兵主祠蚩尤。”秦始皇把蚩尤列为兵主，当与蚩尤的英勇善战有关。

汉高祖刘邦祭祀蚩尤，而且为蚩尤在长安建立神祠，安放蚩尤的神主。有人认为，汉高祖祭祀蚩尤当与自身为“赤帝之子”有关。但是刘邦之前，秦始皇时期，蚩尤就是被祭祀“泰山八神”之一的兵主。蚩尤被尊为战神当与刘邦无关，但是刘邦对蚩尤的崇祀，当与他自己的心理因素有关。

李玉洁说：“根据先秦及西汉时期的史籍文献记载，蚩尤则是最后一代炎帝，即赤帝。推测，汉高祖刘邦认为自己是赤帝之子，以红色为上。刘邦起义之始，他就祭祀蚩尤；天下大定他登基称帝之后，又在长安立蚩尤祠；应该说是有其心理因素的。刘邦祭祀蚩尤，不仅因蚩尤英勇善战，是最早制造金属兵器者；更重要的是，刘邦的母亲刘媪因‘赤龙感’而生下刘邦。刘邦当认为自己确实与赤帝有关，他可能认为蚩尤是可以保佑自己的。”

人们还把天上的一个彗星称为蚩尤旗。每当蚩尤旗出现的时候人们认为就会有战争发生了。《史记·天官书》云：“蚩尤之旗，类彗而后曲象。旗见，则王者征伐四方。”《汉书·天文志》云：“蚩尤之旗，类彗而后曲象。旗见，则王者征伐四方。”《后汉书·天文志》云：“孝献初平二年九月，蚩尤旗见，长十余丈，色白出角，亢之南。占曰：蚩尤旗见，则主征伐四方。其后丞相曹公征讨天下，且三十年。”

人们把星宿当作蚩尤旗，并认为这就是战争发生的预兆，表现出人们对蚩尤记忆的深刻。蚩尤是战争的代名词，也是古代祭祀的战神。(郑贞富)