洛阳姑娘徐和媛：飞针走线“赶潮” 只为至“扇”至美

“这些团扇绣的都是中国传统纹样，跟汉服的适配度很高。”近日，见到“90后”姑娘徐和媛时，她正在家里的工作台前飞针走线，针为笔、线为墨，一把小小的团扇就是她广阔的创作天地。

编者按

眼下，汉服国潮风起，团扇、头饰等传统古风配饰也随之受到汉服爱好者的关注和喜爱。在洛阳，有不少从事传统配饰设计生产的手艺人。汉服热给他们的生活带来了哪些改变？传统手艺能否迎风而上，从指尖技艺变为指尖经济？本网今起开设《汉服国潮风起 古风配饰登场》栏目，为您介绍这些小而美的汉服配饰如何为洛阳汉服经济锦上添花。敬请关注。

飞针走线

“这些团扇绣的都是中国传统纹样，跟汉服的适配度很高。”近日，见到“90后”姑娘徐和媛时，她正在家里的工作台前飞针走线，针为笔、线为墨，一把小小的团扇就是她广阔的创作天地。

用徐和媛的话说，刺绣对她而言就是玩儿，从一开始的业余爱好，到后来辞职创业，她已经玩了10年。胸针、头饰、玩偶都曾是她练手的道具，因为喜欢汉服，最终她选择将刺绣团扇作为自己的主攻方向。

团扇作为汉服的重要配饰，早期是贵族身份的象征之一。汉代时团扇逐渐兴起和普及，材质、工艺也日渐丰富。后来，人们开始将花鸟鱼虫、山水人物等绣在团扇上。到了宋代，团扇已经成为人们生活中的常用物品。