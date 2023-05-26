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黄色预警！洛阳这6个县注意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.04 19:24

　　4日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，7月4日20时至7月5日20时，汝阳县局部、宜阳县局部、栾川县大部、伊川县局部、洛宁县局部、嵩县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

　　镇(乡)地质灾害气象风险预警

　　黄色预警区域：汝阳县、宜阳县、栾川县、伊川县、洛宁县、嵩县(6个县)。

　　1.汝阳县：柏树乡、陶营镇、城关镇、蔡店乡。

　　2.宜阳县：樊村镇、董王庄乡、锦屏镇、上观乡、白杨镇。

　　3.栾川县：各乡镇。

　　4.伊川县：葛寨镇。

　　5.洛宁县：下峪镇、兴华镇、故县镇。

　　6.嵩县：车村镇、德亭镇、旧县镇、大章镇、田湖镇、何村乡、白河镇、闫庄镇、大坪乡、木植街乡。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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