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生命至上！洛阳织密汛期防溺水“安全网”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.04 19:24

　　盛夏时节，气温骤升。许多人特别是青少年喜欢以游泳、戏水的方式降温避暑，各类意外溺水事故也进入高发季。据不完全统计，全国每年有5万多人死于溺水，少年儿童溺水死亡人数占总数一半以上。

　　日前，洛阳市水利局印发《全市水利工程水域常态化防范未成年人溺亡工作方案》。根据部署，洛阳水利系统将树牢人民至上、生命至上的理念，把防溺亡工作与水利工程运行管理紧密结合起来，持续完善水域安全人防、物防、技防措施，着力健全防溺亡工作长效机制，着力织密汛期防溺水“安全网”。

　　夯实安全责任

　　按照“属地管理、分级负责”“谁主管谁负责”“谁经营谁负责”“谁所有谁负责”原则，对市域水利工程重点水域开展全面摸底排查，逐级逐单位逐工程落实水域管理责任，建立健全安全责任制和安全巡查制度，以责任落实推动工作落实。

　　强化“人防”措施

　　发挥河湖长制作用，组织各级河湖长、巡河员、水域承包人、管理责任人等，常态化开展水利工程水域防溺水工作巡查。目前，全市139座小型水库、177座淤地坝建立了小型水库“巡查责任人”。市域内358条河流落实市县乡村四级河长2970名。

　　完善“技防”手段

　　依托水利工程监管智能化建设，全市在小型水库安装视频监控摄像头204处，在市区主河道和县城沿河城区段河道安装覆盖200余公里的视频监控系统。借助安全监测视频设施，远程可视化监控水利工程周边涉水人员，及时劝阻管理范围内近水亲水未成年人。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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