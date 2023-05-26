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全省首个！洛阳实现行业综合监管“进一次门、查多项事”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.04 17:29

　　今日记者从相关部门获悉，近日，洛阳市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室牵头制定了《洛阳市“一业一查”跨部门联合随机抽查事项清单(第一版)》(以下简称《清单》)，在全省首个将关系民生、涉及多部门监管的事项按照行业分别纳入联合抽查事项清单，实现行业综合监管“进一次门、查多项事”。

　　“一业一查”是指对同一行业领域涉及多个政府部门的监督检查事项进行整合，由行业主管部门牵头，按照“双随机、一公开”监管方式开展一次联合检查，减少多头重复检查的监管模式。据悉，《清单》涉及全市28个单位、71个行业，将关系民生、涉及多部门监管的事项按照行业分别纳入联合抽查事项清单，实现“进一次门、查多项事”，最大限度减少对企业的干扰，全力推动事中事后监管从“按事项管”向“按行业管”转变，实现行业综合监管、智慧监管。

　　记者了解到，“一业一查”部门联合抽查新模式的推行，是洛阳跨部门联合监管向纵深开展的标志，通过加强事中事后监管改革，进一步规范监管行为，创新监管方式，凝聚部门监管合力、降低监管成本、提升监管效能，有效减轻企业负担，激发企业活力，助力营商环境持续优化。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈光辉 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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