老城区丽都社区第二批700套安置房交付

“一想到马上能住新房子，心里别提多高兴了。”3日，在老城区邙山街道丽都社区党群服务中心，社区居民常秋利脸上洋溢着幸福的笑容。当天，丽都社区第二批700套安置房开始交付，包括常秋利在内的378户居民将成为这里的新业主。

“一想到马上能住新房子，心里别提多高兴了。”3日，在老城区邙山街道丽都社区党群服务中心，社区居民常秋利脸上洋溢着幸福的笑容。当天，丽都社区第二批700套安置房开始交付，包括常秋利在内的378户居民将成为这里的新业主。

对于此次安置房交付，不少社区居民都翘首以盼，早早来到现场等候，今年58岁的常秋利就是其中之一。2日19时，听说自己的安置房即将交付，常秋利激动不已。第二天一大早，她就和老公来到这里，在经过信息核对、开具交房单、现场验房、签订物业服务协议等流程后，顺利拿到钥匙。

走进位于赵粉路与瀍涧大道交叉口东北角的安置房，常秋利十分满意。“这里装有电梯，上下楼很方便，而且室内通有天然气！”常秋利表示，“我要尽快装修，争取早点住进去。”

据介绍，丽都小区安置房小区共规划17栋楼，用于安置丽都社区(苗南村)的1678户居民。此次交付的为9号、17号、19号、20号四栋楼，共700套，面积在70平方米到156平方米之间，分为两室一厅、三室两厅、四室两厅三种户型。小区北侧还有邙山体育公园，为安置群众提供便利。

“目前已有9栋安置房交付。我们将积极协调相关单位和企业，尽快将剩余安置房交付群众，改善居民居住条件，切实提升居民幸福感。”邙山街道有关负责人表示。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 实习生 季新一 文/图 通讯员 石智卫)