省运会五人制足球赛开赛 洛阳队取得开门红【视频】

4日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组五人制足球赛在洛阳市体育中心室外多功能运动场开赛。在当天举行的首轮比赛上，洛阳队3:0击败安阳队取得开门红。

4日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组五人制足球赛在洛阳市体育中心室外多功能运动场开赛。在当天举行的首轮比赛上，洛阳队3:0击败安阳队取得开门红。

坐镇主场的东道主洛阳队一开始踢得有些谨慎，倒是安阳队反客为主，通过灵活跑位，屡次撕开洛阳队防线，只是临门一脚欠缺运气。上半场十分钟后，洛阳队及时调整，采用高位逼抢战术，阻击对手进攻，在反击中通过简洁高效的一脚传球，持续制造杀机。机会说来就来，上半场第十五分钟，洛阳队通过运动战推进至对手半场，9号队长带球直扑对方禁区，跑动中突施冷箭，足球贴地飞行钻进对手球门死角，洛阳队1:0领先。上半场结束前，洛阳队通过短传配合突入禁区，混战中一脚抽射，再次攻入死角，将比分改写为2:0。下半场易边再战，洛阳队在门前补射，将原本打在门框上的足球推进网窝，最终以3:0击败对手取得开门红。

4日上午举行的另一场焦点大战上，郑州队在0:2落后的不利局面下发起绝地反击，以一名队员被红牌罚下的代价，顽强地以6：3逆转战胜焦作队。

本届省运会社会组五人制足球赛为期6天，来自全省12个省辖市19支代表队参赛，其中男足12支队，女足7支队，总报名参赛人数达353人。比赛分为小组循环赛和淘汰赛两个阶段，因为赛程较紧，前两天比赛，男足每天上午和下午将各进行一轮比赛，“一日双赛”对各代表队的体能是个严峻的考验。