公积金利息已到账 查查你收到了多少？

4日，记者获悉：洛阳住房公积金年度结息已完成，共为11259个单位674792名职工结息40463.88万元，较去年增加4223.16万元，同比增长11.65%。

4日，记者获悉：洛阳住房公积金年度结息已完成，共为11259个单位674792名职工结息40463.88万元，较去年增加4223.16万元，同比增长11.65%。 4日，记者获悉：洛阳住房公积金年度结息已完成，共为11259个单位674792名职工结息40463.88万元，较去年增加4223.16万元，同比增长11.65%。 缴存职工存放在公积金账户中的钱，和存款一样，也会有利息收入。根据《住房公积金管理条例》有关规定，住房公积金每年结息一次，结息日为6月30日，利息在7月1日转为职工本金。利率按一年期定期存款基准利率执行，目前为1.5%。 通过哪些渠道，可以查询自己的公积金利息金额呢？ 网上业务大厅 登录洛阳市住房公积金管理中心网上业务大厅；选择“我的公积金”；选择“个人明细查询”，即可查看。 微信 关注洛阳市住房公积金管理中心微信公众号(lyzfgjj)；点击“查询注册”，选择“账户登录”；点击“个人明细账”，即可查看。 支付宝 在支付宝首页搜索“公积金”；选择“市民中心·公积金”；点击“账户查询”，认证通过后点击“缴存明细”，即可查看。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图 通讯员 张线诺）