涧西区重庆路一社区搭建“益邻共享角” 30多件工具随用随取

锤子、钳子、螺丝刀、扳手、管钳……零零散散的工具放在家里占地方，扔了又会遇到“需要用时着急”的尴尬。面对这样的情况，洛阳市涧西区重庆路街道重庆路一社区推出了便民服务：搭建社区“益邻共享角”，集中放置有30多件常用工具，无论谁需要，只要登记一下就可以免费使用，十分方便。

锤子、钳子、螺丝刀、扳手、管钳……零零散散的工具放在家里占地方，扔了又会遇到“需要用时着急”的尴尬。面对这样的情况，洛阳市涧西区重庆路街道重庆路一社区推出了便民服务：搭建社区“益邻共享角”，集中放置有30多件常用工具，无论谁需要，只要登记一下就可以免费使用，十分方便。

4日上午，记者在重庆路一社区党群服务中心大厅看到，“益邻共享角”摆放着一个多层立柜，上面有锤子、钳子、螺丝刀、扳手、管钳等工具，俨然一个小型工具间。“电动车没气了，我正准备去路口的修车行呢，这下可方便了！”一位居民从“益邻共享角”拿出一个气筒，一边给电动车打气一边说。

“益邻共享角”的由来，得从居民张先生的求助说起。6月底，张先生家里的下水道堵了，由于家里没有合适的工具，他便在小区微信群里发布了求助消息，很快就借到了热心人提供的皮搋子。“社区网格长看到后，萌生了‘共享工具’的想法。”重庆路一社区相关负责人说，平时居民家里修东西找不到合适的工具，总会找到社区求助，工作人员也会联系辖区擅长维修的志愿者帮忙，那么，何不鼓励大家将平时家里不常用的东西拿出来，集中放在社区实现邻里互助？

这个想法得到了党员志愿者和居民的响应。通过社区购买和居民捐助闲置工具的方式，“益邻共享角”有了30多件常用工具，可以满足百姓日常生活的需要。居民借用时，在共享工具借用登记本上写下所借工具、姓名和电话，用完归还即可，既不需要押金，也不需要交租金。“我们还发布了征集令，呼吁居民把家里闲置的工具共享起来，惠及更多人。”该负责人告诉记者，“益邻共享角”将根据居民需求适时增加新的工具，并考虑引入更多品类的闲置物品，让内部资源“活起来”，解决群众在日常生活中遇到的难题。

“家里买的工具一两年也不一定能用上，不买等到需要用的时候又耽误事儿，有了这个共享角可就方便多了。”不少居民说。重庆路一社区相关负责人说，“益邻共享角”是该社区为解决群众生活的痛点、难点、堵点，以“五星”支部创建为契机探索的创新服务群众方式。下一步，他们将结合现有的党员志愿者服务队，为高龄、独居和孤寡老人提供上门维修服务，同时持续聚焦居民需求，鼓励更多人加入到家园建设的队伍，点亮“共建共享星”。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 吕燕 文/图)