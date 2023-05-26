如何给新生儿办理医保和报销就医费用？洛阳市医保局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：如何给新生儿办理医保和报销就医费用？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：如何给新生儿办理医保和报销就医费用？

洛阳市医疗保障局回复：城乡居民医保新生儿参保需在出生90天内持新生儿户口本、医学出生证明、父或母身份证到所属县(区)医保局办理出生当年医保，并于缴费期内缴纳次年医保费用。

可携带户口本首页+孩子页复印件两份，医保卡原件及复印件，出生医学证明复印件，住院原始发票及复印件，出院证或诊断证明，住院费用汇总清单，到市民之家二楼C区医保窗口进行报销。

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