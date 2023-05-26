最新消息！洛阳终止市级防汛四级应急响应

根据市气象部门预报，目前我市本轮降水已经结束，预计今天白天到夜里多云到晴天，西北风4级~5级，气温21℃~34℃。经会商研判，依据《洛阳市防汛应急预案》有关规定，市防汛抗旱指挥部决定自7月4日6时30分终止市级防汛四级应急响应。
根据市气象部门预报，目前我市本轮降水已经结束，预计今天白天到夜里多云到晴天，西北风4级~5级，气温21℃~34℃。经会商研判，依据《洛阳市防汛应急预案》有关规定，市防汛抗旱指挥部决定自7月4日6时30分终止市级防汛四级应急响应。
洛阳市防汛抗旱指挥部
关于终止市级防汛四级应急响应的通知
各县区防汛抗旱指挥部，市防汛抗旱指挥部各成员单位：
根据市气象部门预报，目前我市本轮降水已经结束，预计今天白天到夜里多云到晴天，西北风4级~5级，气温21℃~34℃。经会商研判，依据《洛阳市防汛应急预案》有关规定，市防汛抗旱指挥部决定自7月4日6时30分终止市级防汛四级应急响应。
目前即将进入“七下八上”防汛关键期，各级各部门要持续做好24小时防汛值守，突出抓好重点部位和薄弱环节防范，加强监测预报预警，及时会商研判，坚决做到汛期不过，备汛不断，防御不止，确保安全度汛。
2023年7月4日
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