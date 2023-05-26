洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

最新消息！洛阳终止市级防汛四级应急响应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.04 10:08

洛阳市防汛抗旱指挥部
关于终止市级防汛四级应急响应的通知

各县区防汛抗旱指挥部，市防汛抗旱指挥部各成员单位：

　　根据市气象部门预报，目前我市本轮降水已经结束，预计今天白天到夜里多云到晴天，西北风4级~5级，气温21℃~34℃。经会商研判，依据《洛阳市防汛应急预案》有关规定，市防汛抗旱指挥部决定自7月4日6时30分终止市级防汛四级应急响应。

　　目前即将进入“七下八上”防汛关键期，各级各部门要持续做好24小时防汛值守，突出抓好重点部位和薄弱环节防范，加强监测预报预警，及时会商研判，坚决做到汛期不过，备汛不断，防御不止，确保安全度汛。

　　2023年7月4日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
    咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
    咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
        “我之前咳嗽得厉害，这两周不咳了，但觉得嗓子里有痰。”近日，67岁的张先生来电咨询，想问问咳嗽好了后的...
  • ·夏季腋窝出汗太多怎么办
  • ·炎炎夏日 小心红眼病来袭！
  • ·吹空调会诱发哮喘？
    		•
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳最新风险预警！涉及这些地方
  • 紧急提醒！故县水库开闸泄洪 洛河水势...
  • 市委常委会召开会议
  • 特色民宿走出乡村振兴“新路径”
  • 佛光发电二期项目稳步推进 投用后带动...
  • 37℃以上！洛阳将迎来高温天气
  • 提醒！洛阳市启动水旱灾害防御Ⅳ级应...
  • 徐衣显主持召开专题会议 研究部署经济...
  • 一企业被列入失信联合惩戒对象名单
  • 洛阳跟班学习干部到深圳巴士集团学习...
    		•
    百姓呼声
    恶性肿瘤在不在大病医保的报销范围？
    购车补贴申请能否追加？市商务局回复
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    珍珠梅

    月夜

    隋唐细雨为荷来

    荷花香满池
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605