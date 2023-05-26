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欠钱不还，可以起诉担保人吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.04 09:13

　　债务人未如期偿还借款及利息，债权人可以起诉承担连带保证责任的担保人吗？担保人承担赔偿责任后，是否可以向债务人追偿？来看看涧西区人民法院近日审理的这起案件。

　　2019年，公司甲与公司A签订了3份《流动资金借款合同》，约定公司A向公司甲借款三笔，共计1970万元。

　　合同约定：借款利率为固定利率即年利率7.02%，逾期罚息利率上浮50%。张某、魏某、公司B为公司A的上述债务提供个人最高额2400万元连带责任保证，公司C为公司A的其中一笔借款本金为850万元的借款合同项下的全部本金及利息等费用提供连带责任保证。

　　借款到期后，债务人没有按时履行还款义务。2020年11月，公司甲将上述全部债权转让给某资产管理公司并签署了《分户债权转让协议》。

　　之后，某资产管理公司催款无果，遂将公司A及各承担连带保证责任的担保人起诉至涧西区人民法院。

　　“合法的债务应当予以清偿。”本案法官丁俊丽表示，本案中，公司甲依3份《流动资金借款合同》约定，3次共向被告公司A发放了贷款本金1970万元，被告公司A逾期未足额履行还本付息义务，构成违约，应按照合同约定承担相应的违约责任。被告公司B、被告公司C及被告张某、魏某亦应在担保合同约定的范围里，承担相应的责任。

　　最终，涧西区人民法院判决被告公司A向原告偿还借款本金人民币1970万元利息、罚息共计195万余元，被告公司B、被告公司C及被告张某、魏某承担连带保证责任，他们承担保证责任后有权向被告公司A追偿。

　　丁俊丽介绍，当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人，在合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

　　“担保有风险，签字需谨慎。”法官提醒，日常生活中，不少人特别是在面对亲戚、朋友的借款担保请求时，会以为在担保书上签字就是帮朋友的忙。殊不知，当你在担保书上签上自己的名字后，就要承担相应的法律责任。虽然担保人履行还款责任后，有权利向实际债务人追偿，但如果找不到债务人或是债务人没有还款能力，他们只能独自承担。因此，为他人担保时要深思熟虑，考虑担保后果，以免给自己带来不必要的经济损失和麻烦。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张焕静)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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