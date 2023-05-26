这些文物名称中的生僻字，您都认识吗？

diàn

钿

螺钿是我国特有的镶嵌艺术

镶嵌螺钿木梳妆盒

螺钿(diàn)，是我国特有的传统镶嵌艺术瑰宝，是指用螺壳与海贝磨制成人物、花鸟、几何图形或文字等薄片，根据需要镶嵌在器物表面的装饰工艺的总称。螺钿的“钿”字，为镶嵌装饰之意。

螺钿起源于商代，至唐代，我国的螺钿工艺已发展到相当成熟的地步。清代，螺钿备受宫廷青睐。有资料显示，1771年(乾隆年间)，在进贡清廷的单子上，就有“彩漆螺钿龙鸿福祥云宝座”“彩漆螺钿龙福祥云屏风”等10余件扬州漆器螺钿家具。

在洛阳民俗博物馆内，有一件精美的清代镶嵌螺钿木梳妆盒。它长约30厘米、宽约20厘米、高约10厘米，抽屉及顶部镶嵌有螺钿花纹。

xūn

埙

我国早期吹奏乐器

陶埙

埙(xūn)，是我国古代的吹奏乐器之一，很早便已出现。

早在新石器时代的红山文化时期，埙的演奏就很盛行。埙以陶制最为普遍，也有石制和骨制等。埙的种类很多，除了传统的卵形埙，还有葫芦埙、握埙、鸳鸯埙、子母埙、牛头埙、笔筒埙等多种类型。古人认为，其音色朴拙独为天籁，由此可见，它在世界原始艺术史中占有重要的地位。

在二里头夏都遗址博物馆内，有一件古代颇为流行的乐器——陶埙。它腔体中空，整体呈梨形。研究表明，这件陶埙是轮制工艺制成的，肩部有轮制的弦纹痕迹，底部有二次修整时留下的刀削痕。陶埙的尖顶部分有吹口，腹部一侧有一音孔。

xiāo

鸮

古人眼中辟邪驱凶的“神鸟”

玉鸮

鸮(xiāo)，古时又叫“逐魂鸟”，因其习惯于黄昏或夜间活动，民间又称其为“夜猫子”，就是我们常说的猫头鹰。古代先民认为，它有辟邪驱凶的作用，因此，它被看成是受人尊重的神鸟，是不畏强暴、骁勇善战的化身。

在各地的出土文物中，有不少与“鸮”有关的文物，在洛阳博物馆内，就有一件西周时期的玉鸮。这件玉鸮用浅黄色玉雕刻而成，嘴尖下折成钩，两角弯曲，尾部上翘，两足蹲立，头部刻画两眼，身上刻画羽毛。

专家推测，古人把祭器做成鸮的形状，就是期望借助鸮来通达神灵。玉鸮是天地、人神合一的代表形象之一，是古代先民借以抒发对神鸟崇拜及喜爱的情感表达。

jiǎ

斝

商王朝的“御用酒杯”

青铜斝

斝(jiǎ)，我国古代先民用于温酒的酒器，也被用作礼器，通常用青铜铸造。它有三足，一鋬(pàn)或耳，两柱，器口呈圆形喇叭状。据文献记载，商汤打败夏桀之后，将斝定为御用的酒杯，诸侯则只能用角(酒器的一种)。

这件二里头遗址出土的青铜斝，高26.8厘米，口径约14.5厘米至14.8厘米。从器型看，其为敞口，有长长的脖子和内收的腰部，下部鼓成圆形并收为圆底，有3只扁圆状的空锥足，还有典型的一耳、两柱。

青铜斝作为早期的青铜容器，数量稀少，为少数贵族阶层所使用。使用青铜来制作酒礼器，也充分体现出酒器在当时的地位之高。在商代，斝常与觚、爵组合使用。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）(本版图片均为资料图片)