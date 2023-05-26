洛阳市残联开展2023年大学生“圆梦助学”活动

记者从市残联获悉，市残联日前开展2023年大学生“圆梦助学”活动，符合条件的大学生可携带相关证件到户口所在地县区残联进行登记。登记工作结束后，市残联将对符合条件的大学生发放助学金。登记截止时间为9月30日。

记者从市残联获悉，市残联日前开展2023年大学生“圆梦助学”活动，符合条件的大学生可携带相关证件到户口所在地县区残联进行登记。登记工作结束后，市残联将对符合条件的大学生发放助学金。登记截止时间为9月30日。

●受助对象

残疾人大学生：学生本人属于本市户籍，持有第二代中华人民共和国残疾人证，参加2023年普通高招考入国内大专以上全日制高等院校(含研究生及专升本阶段学生)。

残疾人子女大学生：学生本人及父(母)属于本市户籍，父(母)持有第二代中华人民共和国残疾人证，参加2023年普通高招考入国内大专以上全日制高等院校(含研究生及专升本阶段学生)。

●所需材料

残疾人大学生：本人身份证、第二代残疾人证、准考证、高校录取通知书。

残疾人子女大学生：父(母)的身份证、父(母)的第二代残疾人证、户口簿(证明残疾人与子女关系页)的原件和复印件，子女本人身份证、准考证、高校录取通知书。

●助学金标准

残疾人大学生：一次性补助3000元。

残疾人家庭子女大学生：一次性补助2000元。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 实习生 闫怡薇 通讯员 李丹丹)