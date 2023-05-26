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人力资源灵活用工产业基地项目落户洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.04 08:52

　　我市再添平台经济新载体。日前，洛龙区与跃橙灵工智能集团签订合作协议，双方将在洛打造人力资源灵活用工产业基地项目，依托企业自主创新研发的“智能算法+人性化管家服务”，在促进年轻人就业、形成稳定就业形态方面发挥重要作用，为推动全市产业转型升级、促进区域经济高质量发展贡献强劲动力。

　　根据协议，该项目将在炎黄人力资源产业园内进行建设，主要从事灵活用工服务相关业务。项目前期以业务落地、招商运营为主，依托专属团队，同时发挥跃橙总部位于上海的区位优势，以及服务诸多500强企业的资源优势，积极引进相关企业，直接为洛阳带来经济效益和社会效益；后续项目将建设跃橙灵工智能集团的全国首个区域总部，打造灵活用工结算中心、灵活用工线上职业培训基地等，在推动人力资源产业发展，满足当地就业、财政的需要的同时，积极在洛建设青年聚集中心。

　　跃橙灵工智能集团是国内灵活用工服务平台领军企业，已获得上海市高新技术企业、“专精特新”企业等称号，其打造的平台已进驻超30万企业用户，拥有近3000万灵活就业用户数据沉淀，已完成线上线下服务近3000万人次。

　　相关链接

　　灵活用工

　　灵活用工指企业通过合理运用一定范围内的多种用工方式，实现对员工聘用、管理和开发的有效性和灵活性，实现用工的适用和弹性。在全球经济一体化和数字化背景下，灵活用工方式已经成为企业招聘和用工的重要组成部分之一。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 特约通讯员 苟华云）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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